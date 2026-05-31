סמסונג ממשיכה לטשטש את הגבולות בין אפליקציות תקשורת שונות, ומשיקה במסגרת גרסת הבטא של One UI 9 פיצ’ר חדש שמאחד את היסטוריית השיחות ממספר מקורות-כולל WhatsApp ו‑Google Meet-ישירות בתוך אפליקציית הטלפון המובנית. המהלך, שזמין בשלב זה למשתמשי סדרת Galaxy S26, מציב את סמסונג בשורה אחת עם פתרונות דומים שכבר הופיעו בעבר באייפון, ומציע חוויית שימוש אחידה ונוחה יותר.

הפיצ’ר החדש מציג שיחות מאפליקציות חיצוניות לצד שיחות סלולריות רגילות, עם סימון ברור של מקור השיחה באמצעות אייקונים ייעודיים. כך, משתמשים יכולים לצפות בכל היסטוריית התקשורת שלהם במקום אחד - ולפי הדיווחים, גם ליזום שיחה דרך WhatsApp או Meet ישירות מתוך החייגן בלחיצה אחת.

הטכנולוגיה מאחורי השילוב מבוססת על API חדש בשם CallLog, שהוצג עם Android 17 ומאפשר לאפליקציות VoIP להזרים נתוני שיחות אל אפליקציית הטלפון. בעוד גוגל ייעדה את הפתרון בעיקר לחייגן שלה, סמסונג הרחיבה אותו גם לאפליקציית הטלפון הייעודית שלה במסגרת הממשק החדש.

האפשרות מופעלת כברירת מחדל, אך ניתן לשלוט בה דרך הגדרות האפליקציה - שם ניתן לבחור אילו אפליקציות יוצגו ביומן השיחות המאוחד. בשלב זה, התמיכה מוגבלת ל‑WhatsApp ול‑Google Meet בלבד, כאשר אפליקציות פופולריות נוספות כמו Telegram, Signal או Messenger עדיין אינן כלולות.

מעבר לנוחות השימוש, השילוב החדש משפיע גם על פיצ’רים נוספים במערכת, כמו Now Brief - כלי שמציע למשתמשים תזכורות ליצור קשר עם אנשים. בזכות האינטגרציה, הכלי יזהה גם שיחות שבוצעו דרך אפליקציות חיצוניות, וכך ימנע הצעות מיותרות לפנות לאדם שכבר דיברתם איתו.

גרסת הבטא של One UI 9 הושקה ב‑11 במאי במספר מדינות, בהן ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, הודו, פולין ודרום קוריאה. ההשקה הרשמית צפויה להגיע במהלך יולי, יחד עם הדור הבא של המכשירים המתקפלים של סמסונג - Galaxy Z Flip 8 ו‑Z Fold Wide.