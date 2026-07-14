אספנים השתגעו: הפריט הזה שבר שיא עולמי במכירה פומבית

עמוד הקומיקס המקורי שבו הופיע לראשונה דמותו של "גיבור העל" איירון מן נמכר במכירה פומבית בסכום שיא של 3.875 מיליון דולר, וקבע שיא עולמי חדש ליצירת אמנות מקורית מעולם הקומיקס.

מדובר בעמוד הראשון מתוך חוברת Tales of Suspense מספר 39, שפורסמה במרץ 1963 ואוירה על ידי דון הק. המכירה נערכה ביום שישי בבית המכירות הפומביות Heritage Auctions.

ג'ו מנארינו, מנהל מחלקת הקומיקס בבית המכירות, אמר: "דימוי יוצא דופן וספר בעל חשיבות היסטורית חברו יחד כדי להשיג מחיר שיא. מעט מאוד מעמודי הפתיחה המקוריים של מארוול מהתקופה ההיא עדיין קיימים, וכשאחד מהם מגיע לשוק – הביקוש מגיב בהתאם."

לדבריו, גם לאחר שהמחיר חצה את רף שלושת מיליון הדולרים, שישה מציעים המשיכו להתחרות ביניהם עד לקביעת המחיר הסופי.

השיא הקודם עמד על 3.36 מיליון דולר ונקבע בשנת 2022, אז נמכר איור מקורי של מייק זק מחוברת Marvel Super-Heroes Secret Wars מספר 8 משנת 1984, שבו הופיעה לראשונה חליפתו השחורה של ספיידרמן.