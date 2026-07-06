אפל עצרה את פיתוחם של AirPods Pro חדשים המצוידים במצלמות אינפרא-אדום - פרויקט שנחשב לאחד הניסיונות השאפתניים ביותר של החברה לשלב בין חומרה לבינה מלאכותית לבישה. את המידע חשף Kosutami שידוע בהדלפת מידע בנוגע לאפל, שטען בקצרה כי הפרויקט "הושעה", מבלי לפרט סיבות נוספות.

המהלך מפתיע במיוחד לאור דיווחים קודמים של בלומברג, לפיהם המוצר כבר הגיע לשלבים מתקדמים של בדיקות הנדסיות, השלב האחרון לפני מעבר לייצור ראשוני. לפי אותם דיווחים, עובדים בתוך אפל אף השתמשו באבות-טיפוס פעילים.

ה-AirPods המדוברים, שפותחו תחת שם הקוד B798, לא נועדו לצילום רגיל. במקום זאת, הם היו אמורים לשלב מצלמות אינפרא-אדום שישמשו כחיישנים סביבתיים, ויזינו מידע חזותי למערכת Siri כחלק מיכולות "Visual Intelligence" - תחום שבו אפל מנסה להדביק את הפער מול מתחרות בתחום ה-AI.

למרות ההתקדמות, הפרויקט סבל מעיכובים כבר בשלב מוקדם. תחילה תכננה אפל להשיק את המוצר כבר ב-2026, אך נאלצה לדחות את היעד לאחר שמערכת Siri מבוססת הבינה המלאכותית לא הייתה מוכנה לשילוב מסחרי. במקביל, החברה התמודדה עם קשיים בשרשרת האספקה, כולל מחסור ברכיבי זיכרון ושבבים.

גם איכות המוצר עשויה הייתה להוות גורם מכריע. לפי דיווחים, באפל שקלו לדחות את ההשקה אם חוויית ה-"Visual Intelligence" לא תעמוד בסטנדרטים המחמירים של החברה.

המדליף Kosutami עצמו נחשב לדמות עם רקורד מעורב: לצד חשיפות מדויקות בעבר, הוא גם פרסם תחזיות שלא התממשו. כך או כך, אפל לא הגיבה רשמית לדיווחים, והעתיד של הפרויקט נותר לא ברור - האם מדובר בהקפאה זמנית או בביטול סופי.