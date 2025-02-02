על פי הנחיה חדשה של משרד ביטחון הפנים האמריקני (DHS), שתיכנס לתוקף ב-26 בדצמבר, רשות המכס והגבולות (CBP) תוכל לדרוש צילום פנים ונתונים ביומטריים מכל נוסע זר - גם בכניסה וגם ביציאה מארה"ב | ארה"ב צפויה להשלים מערכת זיהוי ביומטרית מלאה בכל שדות התעופה והנמלים המסחריים בטווח של שלוש עד חמש שנים (תעופה)
חברת קונטיננטל הציגה את הגרסה העדכנית של מערכת הביומטריה ברכב בתערוכת האלקטרוניקה CES שהיתה | המערכת, הנקראת Invisible Biometrics Sensing Display, נועדה לשפר את הבטיחות הפסיבית עבור נוסעי הרכב (טכנולוגיה, רכב, תחבורה)
המשטרה קיבלה אישור מהמשלה להשתמש במאגר הביומטרי של משרד הפנים למטרת זיהוי קורבנות מתקפת הטרור של חמאס • עד היום החוק איפשר גישה למאגרי הזיהוי של הצבא והמשטרה בלבד • באופן חריג בגלל מאות הנרצחים, נדרשים אמצעי חירום נוספים לזיהוי המוני (חדשות)