טסים לארה"ב? שימו לב: זה השינוי הדרמטי שיחל בשדות התעופה בקרוב

על פי הנחיה חדשה של משרד ביטחון הפנים האמריקני (DHS),  שתיכנס לתוקף ב-26 בדצמבר, רשות המכס והגבולות (CBP) תוכל לדרוש צילום פנים ונתונים ביומטריים מכל נוסע זר - גם בכניסה וגם ביציאה מארה"ב | ארה"ב צפויה להשלים מערכת זיהוי ביומטרית מלאה בכל שדות התעופה והנמלים המסחריים בטווח של שלוש עד חמש שנים (תעופה)

טכנולוגיה ביומטרית (צילום: Shutterstock)

משרד הביטחון המולדת (DHS) אישר כי סוכני המכס והגנת הגבולות של (CBP) יאספו נתונים ביומטריים מכל הנוסעים שאינם אזרחי ארצות הברית המגיעים לארה"ב ויוצאים ממנה. המהלך כולל בעלי גרין קארד המתגוררים באופן חוקי בארה"ב.

על פי ההודעה, החל מ-26 בדצמבר 2025, סוכני גבול אמריקאים יצלמו את כל המבקרים הנכנסים למדינה, וייתכן שהם גם יבקשו מחלק מהנוסעים לספק נתונים ביומטריים נוספים, כגון טביעות אצבעות. הממשלה תאכוף את הכלל החדש בכל נקודת כניסה, כולל שדות תעופה, נמלי ים ונמלי יבשה.

איסוף ביומטרי של זרים מתבצע כבר עשרות שנים, כך שהכללים החדשים הם יותר עדכון מאשר אסטרטגיית הגנה חדשה. אחד ההבדלים המשמעותיים הוא הסרת הפטורים המבוססים על גיל. ה-DHS יאסוף מידע ביומטרי מכל הנוסעים, בהתאם לתקני הדרכונים הבינלאומיים.

פקידים יצלמו תמונות בכל המקרים. עם זאת, הם לא יבקשו מילדים מתחת לגיל 14 או מבוגרים מעל גיל 79 לספק טביעות אצבעות או סימני זהות אחרים. בקרי הגבול יבקשו נתונים כמו סריקות קשתית או דפוסי קול רק אם אכיפת החוק דורשת זאת, למשל במהלך ניסיון כניסה בלתי חוקית. 

במהלך שבעת השבועות הקרובים, גורמים רשמיים יתקינו את הטכנולוגיה החדשה בכל נקודות הכניסה והיציאה המורשות. הממשל שואף לשפר את הביטחון הלאומי ולהפחית מעברים בלתי חוקיים.

המערכת החדשה בארה"ב תבסס את תהליך הבידוק על השוואת תמונת פנים של הנוסע למידע שבדרכונו, במטרה לשפר את רמת האבטחה ולצמצם את זמן ההמתנה בשדות התעופה.

בין היתרונות המרכזיים של המהלך:

  • ביטחון משופר: טכנולוגיית ההשוואה הביומטרית של CBP מאפשרת זיהוי מדויק עם שיעור הצלחה של יותר מ-98%.
  • חוויית מעבר חלקה יותר: המערכת מפחיתה את הצורך בהצגת דרכון וכרטיס טיסה ומאיצה את מעבר הנוסעים.
  • שינוי במדדי הפטור מאשרות: עם השקת מערכת יציאה ביומטרית מלאה, יינתן דגש לשיעורי חריגה מתנאי האשרה, במקום שיעור הסירוב – דבר שעשוי להרחיב את מספר המדינות שייהנו מפטור.

בממשל האמריקאי רואים בפטור מאשרות מנוע מרכזי להגברת תיירות נכנסת. לפי נתוני DHS, מדינות שהצטרפו לתוכנית הפטור מאשרות רשמו עלייה של 18% בכמות המבקרים בתוך חצי שנה, ו-24% לאחר שלוש שנים. 

