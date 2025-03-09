רבבות בני ישראל חגגו אמש (ליל שישי) את הילולת משה רעיא מהימנא באתרא קדישא מירון, ע"י ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | בחצר הציון התקיימו ריקודים נלהבים מסורתיים לקול צלילי זמר ושיר בניגוני מירון, לצד עשרות ילדי חלאקה שעלו ובאו לקיים מנהג התגלחת כנהוג | הצלם דוד כהן הצטרף למעגלי הרוקדים, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
לקראת הילולת משה רעיא מהימנא החל ביום ז' אדר, התאספו אתמול (רביעי) תלמידי ישיבת המקובלים 'נהר שלום' בראשות הגאון רבי בניהו שמואלי ליום שכולו תורה ואסיפת מרעים באתרא קדישא מירון, סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד (ישיבות)
ממלא מקום המנכ"ל לניהול ציון רשב"י במירון שלח מכתב חריף למנכ"ל המרכז הארצי למקומות קדושים יוסי שוינגר, בו הוא מוחה על המינוי של מפיק לאירועי ז' באדר, מינוי שנעשה לטענתם ללא שום התייעצות עימם או הודעה מראש | פרסום ראשון (חרדים)