כיכר השבת
כל הפרטים

עולים לציון הרשב"י בז' אדר? שימו לב לשינויים הצפויים בהגעה למקום

במסגרת היערכות המחוז הצפוני להילולת ז' באדר בקבר הרשב"י, תיחסם כניסת רכבים ליישוב מירון | בשל הצפי להגעת מתפללים, צפויים החל מהשעות הקרובות ועד לשעות הערב מחר עומסים בצירי התנועה 89 ו-866 המובילים ליישוב | הנהגים המגיעים להשתתף בהילולה מתבקשים להישמע להנחיות השוטרים (בארץ)

קבר הרשב"י (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

המשטרה הודיעה היום (שני) על היערכות מיוחדת לקראת הילולת ז' באדר בקבר הרשב"י במירון. במסגרת ההיערכות, צפויים שיבושי תנועה וחסימות צירים באזור, במטרה לאפשר את קיום האירוע בצורה בטוחה ומסודרת עבור אלפי המתפללים הצפויים להגיע למקום.

על פי הודעת המשטרה, החל מהשעות הקרובות ועד לשעות הערב מחר (שלישי), כניסת רכבים פרטיים ליישוב מירון תיחסם. בשל כך, צפויים עומסי תנועה כבדים על צירי התנועה המרכזיים המובילים לאזור, כביש 89 וכביש 866, וזאת בשל הצפי להגעת קהל רב.

במשטרה פונים לציבור הנהגים המגיע להשתתף בהילולה וקוראים להם להישמע להנחיות השוטרים שיהיו פרוסים בדרכים כדי להכווין את התנועה. במקביל, נהגים שאינם לוקחים חלק באירוע מתבקשים להימנע מלהגיע לאזור ולבחור בדרכים חלופיות כדי למנוע עומסים מיותרים.

זו השנה השנייה שבה מתאפשרת ההילולה בהר, לאחר הפסקה ממושכת בשל האיום הביטחוני מצד חיזבאללה בגבול הצפון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר