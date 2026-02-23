המשטרה הודיעה היום (שני) על היערכות מיוחדת לקראת הילולת ז' באדר בקבר הרשב"י במירון. במסגרת ההיערכות, צפויים שיבושי תנועה וחסימות צירים באזור, במטרה לאפשר את קיום האירוע בצורה בטוחה ומסודרת עבור אלפי המתפללים הצפויים להגיע למקום.

על פי הודעת המשטרה, החל מהשעות הקרובות ועד לשעות הערב מחר (שלישי), כניסת רכבים פרטיים ליישוב מירון תיחסם. בשל כך, צפויים עומסי תנועה כבדים על צירי התנועה המרכזיים המובילים לאזור, כביש 89 וכביש 866, וזאת בשל הצפי להגעת קהל רב.

במשטרה פונים לציבור הנהגים המגיע להשתתף בהילולה וקוראים להם להישמע להנחיות השוטרים שיהיו פרוסים בדרכים כדי להכווין את התנועה. במקביל, נהגים שאינם לוקחים חלק באירוע מתבקשים להימנע מלהגיע לאזור ולבחור בדרכים חלופיות כדי למנוע עומסים מיותרים.

זו השנה השנייה שבה מתאפשרת ההילולה בהר, לאחר הפסקה ממושכת בשל האיום הביטחוני מצד חיזבאללה בגבול הצפון.