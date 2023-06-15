קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לרגל חודש הספר: במה שונה קניית ספר חדש מכלים חדשים? והאם מחבר ספר צריך לברך 'שהחיינו'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לרגל שבוע הספר קיבץ ארי טננבוים את מיטב הסופרים והסופרות החרדים ונחשף לעבודתם • איך מקבלים השראה, מאיזה גיל הם כותבים ומה הסיפור שהכי ריגש אותם? • וגם, איזו סופרת מחקה עשרה ספרים ומי עצרה פגישה כדי לעלות רעיון על הכתב? • ספר, סופר וסיפור (מגזין כיכר)
הספר החדש 'קולי באשמורת' על מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל והרבנית בת שבע ע"ה שנמכר באלפי עותקים בחנויות הספרים המובחרות: מקבץ סיפורים, הנהגות וצידה לדרך אודות התפילה והקירבה לבורא עולם - נושא שהיה קרוב ונוכח בחייהם בכל עת (ספר)
חודש הספר בעיצמו, אחד הספרים שצדו את עייני הוא ספרה של הרבנית חגית אמאייב, בו היא מתארת מסכת התעללויות שחוותה הדמות המרכזית 'אביבית' בבית הספר * ספר עלילתי ולא שיגרתי, וכן, כבר לא ילדת כאפות. חובה לקרא!(תרבות, ספרים)