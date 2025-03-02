סטודנטים באיראן מחו וקראו מוות לחמינאי | רוה"מ חשף חזון להקמת משושה בריתות בינלאומי | בעקבות בן גביר - היועמ"שית יצאה מהוועדה על הרוגלות | כריש באורך של כחמישה מטרים נצפה באילת | אמל"ח בלתי חוקיים נמצאו בקניון בירכא | דריכות שיא לקראת חודש הרמדאן | (היום בכיכר) צפו
אלוף שלומי בינדר פנה לדרג המדיני ואמר כי יש "להיערך לקראת חודש רמדאן" מחשש שהתוכנית של טראמפ לפינוי האוכלוסייה בעזה "תבעיר את השטח", כך דווח הערב (חמישי) | ח"כ איתמר בן גביר תקף את האלוף בינדר ואמר כי אם הדיווח נכון, על שר הביטחון כץ להורות לאלתר על הדחתו (צבא)
ברקע הערכות שירות בתי הסוהר לקראת הרמדאן, השר לביטחון לאומי ביקר ביחידת 'מצדה' של שירות בתי הסוהר וצפה בתרגילי השתלטות שערכו לוחמי היחידה: "נערכים לכל תרחיש בבתי הסוהר ובסיוע לכוחות הבטחון הנוספים" (בארץ)