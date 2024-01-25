תושב חיפה בן 37, שסירב להזדהות בפני שוטרים והובא לתחנה לצורך בירור זהותו, תקף באגרופים חוקרת משטרה שזיהתה אותו, סמוך למבנה התחנה. בסוף השבוע הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום פלילי חמור בגין המעשה. במשטרה מדגישים כי יגלו אפס סובלנות | הפרטים (בארץ)
איך מזהים אלימות על שלל סוגיה וכיצד הרבנים מתייחסים היום למעשים שכאלה? • קצינת החקירות החרדית מבני ברק בריאיון מיוחד על אלימות במשפחה • וגם: הפסק המיוחד של הרב יצחק זילברשטיין שמתיר להתקשר למשטרה בשבת על אלימות (מגזין כיכר)
"הנשים החרדיות אינטליגנטיות, חדורות מטרה, ענייניות ומסורות" • ראש זרוע חקירות להב 433 במשטרה, נצ"מ מוטי שיף, בריאיון מיוחד לתוכנית הכלכלית מספר על פניית המשטרה לחיפוש חוקרות חרדיות שיעמדו בחזית הלחימה מול הפשיעה הכלכלית • ויש גם עבודה לחרדים • צפו (הכלכלית)