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ליד התחנה

אלים: זיהה את חוקרת המשטרה שתפסה אותו והתנפל עליה באגרופים

תושב חיפה בן 37, שסירב להזדהות בפני שוטרים והובא לתחנה לצורך בירור זהותו, תקף באגרופים חוקרת משטרה שזיהתה אותו, סמוך למבנה התחנה. בסוף השבוע הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום פלילי חמור בגין המעשה. במשטרה מדגישים כי יגלו אפס סובלנות | הפרטים (בארץ)

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אזיקים. אילוסטרציה (צילום: Olivier Fitoussi /FLASH90)

אירוע חמור ואלים במיוחד התרחש סמוך לתחנת המשטרה בחיפה, כאשר תושב העיר בן 37 תקף באגרופים חוקרת משטרה. התקרית הקשה החלה לאחר שהחשוד סירב להזדהות בפני שוטרים שפגשו בו בשטח במהלך פעילות מבצעית שגרתית.

בשל הסירוב ועל מנת לעמוד על זהותו, הוא עוכב והובא אל תחנת המשטרה המקומית, שם נעזרו השוטרים במערכות המשטרתיות הייעודיות כדי לבצע את הליך הזיהוי הנדרש.

כעבור מספר שעות, לאחר שהחוקרת סיימה את מלאכת הזיהוי המקצועית, נתקלה בחשוד סמוך למבנה התחנה בעיר. על פי החשד, בשלב זה התנפל הגבר על החוקרת והחל להכות אותה באגרופים מסיבה שאינה ברורה - ככל הנראה כנקמה על הליך הזיהוי והעיכוב.

שוטרים ממרחב 'כרמל' שהיו במקום והבחינו במתרחש, התערבו מיד, עצרו את החשוד בשעת מעשה והעבירו אותו לכליאה מאחורי סורג ובריח.

מאז מעצרו של החשוד, הובא האיש מספר לקראת הארכת מעצר בבית המשפט, אשר נעתר לבקשות החוקרים והאריך את ימי מעצרו מעת לעת נוכח המסוכנות הנשקפת ממעשיו.

במהלך הימים האחרונים השלימו חוקרי המשטרה את כלל פעולות החקירה הנדרשות, אספו עדויות וגיבשו תשתית ראייתית איתנה ומוצקה כנגד התוקף. עם סיום מלאכת החקירה, הוגשה נגדו בסוף השבוע הצהרת תובע מטעם הפרקליטות, המהווה שלב משפטי מכריע ורשמי לקראת הגשתו הצפויה של כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים בימים הקרובים.

מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, התייחס בחומרה רבה לאירוע האלים והבהיר כי המשטרה לא תעבור לסדר היום על פגיעה בנציגי החוק. לדבריו, הוא רואה בחומרה כל איום או תקיפה פיזית של שוטרים ושוטרות הפועלים על פי חוק ומחרפים את נפשם לשמירה על ביטחון הציבור ושלמומו. ניצב בוהדנה הדגיש בדבריו כי מחוז חוף ימשיך לפעול בנחישות, ביד קשה ובאפס סובלנות נגד עבירות אלו, כדי להבטיח את מוגנותם של השוטרים המבצעים את תפקידם.

תקיפהחיפהחוקרת חרדית

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רפואה שלימה לחוקרת . התוקף היה ערבי וטוב שזממו לא צלח . ולא לישכוח ליתבועה את התוקף .
תושב חיפה

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