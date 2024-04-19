האדמו"ר ממבקשי אמונה נצפה השבוע בנאות דשא במושב 'בית מאיר' שבהרי ירושלים, האדמו"ר הגה על התורה וכתב חידושים עלי כתב באין מפריע מהסובבים במשך שעות ארוכות | בהמשך התפלל מנחה בבית כנסת המקומי כאחד האדם (חצרות קודש)
תלמידי ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" בקריית אתא הוציאו לאור ספר "פלפולא דאורייתא" בו פלפולים וחידושי תורה מתושבי העיר ותלמידי הישיבה • בספר נחשפות ארבע הגהות על גליון הרמב"ם בכתב יד קודש של בעל "בית אפרים ו"מטה אפרים", עם פיענוח והסבר (תורני)
לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו נדיר של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, מהתאריך ה' באב תשס"ו, כאשר עוזרו האישי הרב צבי חקק מציג בפניו כתבים של חידושי תורה, ומרן הגר"ע זצ"ל מגיה אותם • צפו בוידאו (חרדים)
שעות ספורות לפני שהלך לעולמו, כתב הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל חידושי תורה שעסקו במות צדיק. בני משפחתו, שנכנסו הבוקר לחדרו, גילו למרבה תדהמתם את חידושי התורה שכתב. "ה' נתן ה' לקח, יהי שם השם מבורך" נכתב בכותרת אחד הדפים שנמצאו בחדרו. מקורביו בטוחים: הוא רמז על פטירתו (חרדים, מעניין)
במהלך שמחת "שבע ברכות" שנערכה השבת בחסידות ויז'ניץ וחגיגיות יום ההצלה, העניקו תלמידי הישיבות לאדמו"ר ספר "דורון למלך", ובו חידושי תורה שנכתבו בעת החופה. בתוך כך, לרגל השמחה הגיע במהלך השבת האחרונה לסעודת ה"מיטאג טיש" אחיו האדמו"ר שלווה בעשרות חסידים מביתו במרכז חסידי ויז'ניץ (חסידים)
בפתח-תקווה נערך בחמישי המעמד המסורתי של "ועתה כתבו לכם", בנוכחותם של חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור. מאות בחורי ישיבות שכתבו חידושי תורה קיבלו מלגות של מאות שקלים, וסטים מפוארים של ש"סים. כיכב באירוע: הזמר החסידי ר´ שלמה כהן. צפו בתיעוד ענק (גלריות)