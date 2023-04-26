שורדת השבי רב"ט מיאה ליימברג נבחרה למצטיינת נשיא המדינה בטקס שנערך בבית הנשיא במסגרת אירועי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל | ליימברג, שבחרה להתגייס לחיל האוויר לאחר שחרורה מהשבי, נמנית עם 120 חיילים וקצינים שקיבלו את אות מצטיין הנשיא, בזכות מסירותם, מקצועיותם ותרומתם המשמעותית לשירות בצה"ל (צבא)
נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את טקס 120 החיילים המצטיינים בבית הנשיא, בהתייחסות לקרע בעם בעקבות הרפורמה המשפטית, ואמר כי "גם בימים האלה, שעומדים בסימן מחלוקת, עלינו לזכור – הפסיפס הישראלי המגוון, המרהיב, זה שמרבה ויכוחים, קולות, דעות ועמדות, הוא איננו חולשה" (אקטואליה)
כחלק מאירועי יום העצמאות, נפגש היום נשיא המדינה שמעון פרס עם החיילים המצטיינים, בין החיילים בלט גם חייל חרדי, רב"ט יעקב ליבמן. פרס לחיילים: "השלום הוא הנצח של האדם, גם במלחמות וגם בנצחונות, ישראל לא פסקה לחפש שלום ולא חדלה ליום אחד להיות ארץ דמוקרטית" (חדשות, צבא)