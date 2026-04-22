בטקס החגיגי בבית הנשיא בירושלים, הוענקו אותות הצטיינות ל-120 חיילים וקצינים מכלל יחידות צה"ל. בין המצטיינים בלטה רב"ט מיאה ליימברג, שחזרה מהשבי בעזה ובחרה לשרת בחיל האוויר.

מיאה ליימברג, נחטפה ב-7 באוקטובר מביתה בקיבוץ ניר יצחק, והוחזקה בשבי חמאס במשך 53 ימים לצד אמה ודודתה. היא שוחררה בעסקה, ב-28 בנובמבר 2023, במסגרת הפעימה החמישית של העסקה. בתיאור על בחירתה צוין: "בוגרת מסלול ההכשרה באגף המודיעין, כיום משרתת כאנליסטית מידע ביחידת אופק 324 בחיל האוויר. עם שחרורה מהשבי וחזרתה לישראל בחרה להתגייס לשירות משמעותי בצה"ל ולהשתלב במערך הטכנולוגי-מבצעי של חיל האוויר. מוערכת על-ידי מפקדיה כחיילת איכותית ומקצועית המהווה סמל של גבורה, בחירה בחיים ותרומה ללא פשרות".

הטקס התקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ובהשתתפות פורום המטה הכללי ומשפחות המצטיינים.

הרצוג התייחס למצטיינים ואמר כי "קשה להיזכר בעוד תקופה בה המצטיינים שלנו הם חיילים שרוב שירותם עבר עליהם במלחמה", והוסיף כי "בזמן מלחמה הם עושים זאת תחת אש. אתם נלחמים את הקרבות עליהם ילמדו הדורות הבאים".

הרמטכ"ל זמיר הדגיש את תרומתם של המצטיינים לביטחון המדינה ואמר כי הם "עמלים למען ביטחון ישראל לילות כימים, ומבטיחים את מעגל החיים ואת הביטחון לאזרחי ישראל כולם", תוך שהוא מציין כי מדובר ב"פסיפס אנושי מרהיב של מסירות ושליחות עמוקה".