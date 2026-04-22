מחשש לפגיעה איראנית: רה"מ נתניהו עטה שכפ"צ מגן בטקס המשואות

אמצעי ביטחון חריגים ננקטו אמש (שלישי) בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לאירוע כשהוא עוטה שכפ"צ מגן מתחת למעילו.

החשש המרכזי: ניסיון איראני לפגוע בראש הממשלה במהלך השידור החי של הטקס, שנערך בנוכחות קהל רב.

ייתכן וגורמי הביטחון העריכו כי איראן עשויה לנסות לנצל את הטקס הממלכתי, המשודר בשידור חי ומושך תשומת לב רבה, כדי לבצע פיגוע נגד ראש הממשלה.

יצוין כי רה"מ נתניהו נכנס לטקס ללא השכפ"צ והמעיל ורק דקות לאחר שנכנס אל רחבת הר הרצל הוא הופיע על המסך עם המעיל שתחתיו שכפ"צ המגן.

החשש מפני ניסיונות איראניים לפגוע בבכירים ישראלים אינו חדש. כפי שחשף המוסד לאחרונה, מנגנון הטרור החשאי של משמרות המהפכה האיראניים הקים תשתיות טרור במדינות שונות, במטרה לבצע פיגועים נגד אישים ישראלים בכירים ומוסדות יהודיים.

בטקס עצמו, נתניהו התייחס למאבק עם איראן ואמר כי "המשטר באיראן תכנן שואה נוספה, אבל ריסקנו את מכונת ההשמדה הזאת". עוד חשף ראש הממשלה כי ישראל, יחד עם ארצות הברית, סיכלה תוכנית איראנית להשמדת המדינה.

"אם לא היינו פועלים בנחישות ובתעוזה, שמות אתרי המוות נתנז, פורדו ואיספהאן, היו עלולים להצטרף לאושוויץ ומיידנק", הצהיר נתניהו. הוא הוסיף כי "אנו משקיעים מאמץ בלתי פוסק לבוא חשבון עם כל מי שהיה מעורב בטבח" ה-7 באוקטובר.