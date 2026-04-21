המונים מתושבי בית שמש השתתפו אמש (שני), בטקס החרדי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולזכרם של הנופלים הי"ד. האירוע נערך זו השנה השלישית, מתוך מטרה להביע את השותפות עם כלל ישראל והשתתפות באבל הכבד ביום הקדוש הזה.

במהלך הערב, הוקרן למשתתפים, שיחה מטלטלת שנערכה עם הוריו של סמ"ר משה שמואל נול הי"ד, תושב העיר, שנפל לפני כתשעה חודשים בעזה, והוא בן 21 בנופלו.

כזכור, לפני כתשעה חודשים, חמישה לוחמים מגדוד 'נצח יהודה' נפלו מפיצוץ של זירת מטענים גדולה באזור בית חאנון בצפון רצועת עזה. מלבד חמשת הנופלים, בתקרית הקשה נפצעו 14 לוחמים, שניים מהם באורח קשה, שישה באורח בינוני והיתר באורח קל.

"מוישי היה לוחם לאורך כל חייו", סיפרה אמו, הגב' מרים נול, ותיארה את בנה - שלמרות הקשיים והאתגרים שניצבו בפניו לאורך חייו, לאחר שנולד עם לקויות למידה קשות - לא ויתר ונלחם. "הוא גילה במה הוא יכול להצטיין והתרכז בזה", אמרה.

אביו, ר' דוד נול, תיאר את הרגע הנורא מכל - הדפיקה בדלת, באמצע הלילה. "ישנתי, בשלוש בבוקר, דפיקה בדלת חזקה מאוד, מאוד. קמתי בלי שום ציפייה למה זה קשור, סתם מישהו בדלת, זה היה חריג. פתחתי את הדלת, ראיתי שלושה חיילים במדים ואישה שהחזיקה משהו גם היא, וברגע שפתחתי את הדלת, וראיתי את החיילים האלה שם, המילים היחידות שאמרתי היו 'אוי לא'. ואז ביקשתי מהם להיכנס והלכתי לקרוא לאשתי, שכנראה גם היא שמעה את הדפיקות בדלת, וסיפרתי לה שזה הצבא, זה היה ברור מאליו".

האמא, סיפרה על שיחת הטלפון האחרונה עם בנה, שעות ספורות לפני שנפל, לאחריה ישנה כל-כך עמוק עד שלא התעוררה מהדפיקות בדלת. "ידעתי שמוישי בסדר כי דיברתי איתו וידעתי שהוא בסדר", תיארה, "וזה היה ההלם הכי גדול".

"הוא היה אדם חיובי מאוד", תיאר אביו ר' דוד, "היה לו ראש חריף. כן, היתה לו דיסלקציה וקשיי קריאה, אין ספק. אבל הוא היה אח נפלא לאחיו ואחיותיו".

"אני מתגעגע אליו כל-כך", אמר האבא וקולו נשבר.

לסיום, האמא תיארה את האמונה היוקדת בבורא עולם, ואמרה: "ברור שאם זה היה הזמן שלו ללכת, אני לא חושבת שיש דרך טובה יותר ללכת".