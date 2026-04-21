טקס האזכרה לחללי חיל-האוויר נערך בגל-עד הר הטייסים לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וצולם בתחילת השבוע.

בטקס, התקיים מטס הצדעה לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. במסגרת המטס חלפו מטוסי קרב 'סופה' (F-16I) מעל הר הרצל ומעל הר הטייסים הנמצאים סמוך לירושלים. כמקובל במטסי הצדעה לזכר הנופלים, התבצע מטס חסר במהלכו עזב אחד מכלי הטיס את המבנה כאות הצדעה לנופלים אשר חירפו נפשם להגנה על מדינת ישראל ואינם איתנו עוד. בנוסף, הבוקר (ג'), התקיים מטס הצדעה נוסף בו חלפו מטוסי קרב 'אדיר' (F-35I) מעל הר הרצל ומעל הר הטייסים הנמצאים סמוך לירושלים.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נשא דברים בטקס, ואמר: "משפחות יקרות, משפחת חיל האוויר, מכובדיי כולם. ביום הזיכרון הזה אנו מצויים בתקופה היסטורית, אחרי מעל לשנתיים וחצי של מלחמה קשה ומוצדקת מאין כמותה, כנגד מבקשי רעתנו. המראנו בשבעה באוקטובר, ולא נשוב לנחות עד שנשלים את המשימות הכבדות שעל כתפינו.

"צה"ל, וחיל האוויר בתוכו, משנים את פני האזור למען תכלית אחת - הבטחת קיומה וחירותה של מדינת ישראל לנצח נצחים.

"בני ובנות המשפחות, גם אם אנו לא נפגשים היום פנים אל פנים, איננו לוחצים ידיים, מישירים מבט או מניחים יד על שכם ומתחבקים, הרי אתם קרובים אלינו מתמיד ויקרים לנו עד מאוד. כלל משרתי חיל האוויר חשים את התמיכה שלכם, את עמידתכם האיתנה לצידנו לאורך כל הדרך, את האמון שאתם נותנים בנו. אתם מעניקים לנו כוחות עצומים, מהווים עבורנו משענת ממשית לדבקות בנחישות ובהתמדה שלנו. בימי המערכה, חשבתי לא פעם שיש ניצחונות גדולים ומשמעותיים, אך לא פחות חשובים מהם הניצחונות הקטנים".

מפקד חיל האוויר המשיך ואמר: "הניצחונות הללו, אלה הפרטיים שלכם ואלה המשותפים של הכלל, המדינה והלאום – ה ם שמעניקים לנו את הכוחות להמשיך לפעול. הם המנוע שלנו בצאתנו שוב ושוב למשימות במרחקים אדירים, גם כשאנו פועלים ללא לאות בהגנה האווירית כנגד כלי המלחמה וההרס שמשוגרים אל כל רחבי המדינה, ואף בפעולות הנועזות על הקרקע שהשתיקה יפה להן.

"נחישותם, אומץ ליבם ופועלם של המשרתים והמפקדים בחיל האוויר לאורך הדורות ואף בדור המובחר הזה – בטייסות, ביחידות, בגדודים ובמטה, הם האדן היציב והקבוע. זוהי התשתית ממנה כולנו ממריאים אל מול פני אויב מדי יום ביומו, לשם ביצור ביטחונה של מדינת ישראל.

"אני מבקש לסיים את דבריי בנימה אישית. זוהי הפעם החמישית, וגם האחרונה, שאני נושא כאן דברים בתפקידי כמפקד חיל האוויר והחלל של מדינת ישראל. המעמד הוא מרגש תמיד, והפעם אף יותר.

"זכר רעינו, שמונצחים כאן על הר הטייסים, עיצב וליווה אותי לאורך שנות השירות שלי בחיל האוויר. רגליי פסעו במקום הזה ביראת כבוד. השמות על לוחות האבן, שכל אחד מהם טומן בחובו סיפור חיים שלם - מילאו וממלאים אותי שוב ושוב באמונה עמוקה בצדקת הדרך, צדקתה של מדינת ישראל.

"תמיד ירדנו כולנו מההר בתחושת החמצה על חיים שנגדעו בטרם עת, אך גם התמלאנו בגאווה וברוח לחימה עזה. עם השנים נוספו לעמודי הזיכרון שמותיהם של מפקדים, עמיתים לנשק ופקודים שאת חלקם הכרתי באופן אישי. את כל הנופלים והנופלות לדורותינו אנצור על דלתות ליבי.

"משפחות יקרות, על כלל המשרתים בשורותיו, יחבק אתכן לעד. זכרם של יקירי ליבכם מאיר עבורנו את האופק, את העתיד, את תכלית כל פעולותינו. לא נשכח לעולם את המחיר הכבד שנגבה מכם, מכולנו. נהיה לצדכם בעתות שמחה וצער, בכל מקום ובכל זמן. נהיה ראויים לבניכם ובנותיכם. נהיה ראויים לכם. יהי זכר הנופלים והנופלות ברוך".