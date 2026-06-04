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תיעוד דרמטי: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה בהתקפה על פסגת הבופור | צפו

כוחות גולני השיגו שליטה מבצעית ברכס הבופור • תקיפה משולבת של טנק וכטב"מים חיסלה שני מחבלים חמושים | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, בפיקוד אוגדה 36, השיגו בימים האחרונים שליטה מבצעית במרחב רכס הבופור שבדרום . במהלך ההתקפה על הרכס, בצמוד למבצר בופור ההיסטורי, זיהו הכוחות שני מחבלים חמושים במרחק של כ-150 מטר מהם.

בסגירת מעגל מהירה תקף טנק של צוות הקרב החטיבתי גולני את המחבלים, ולאחר מכן לוחמי מערך הכטב"מים של חיל האוויר תקפו וחיסלו את המחבלים. התקיפה המשולבת מדגימה את התיאום ההדוק בין כוחות הקרקע לחיל האוויר בזירה הלבנונית.

רכס הבופור, שבו מתנשא המבצר ההיסטורי, מהווה נקודת שליטה אסטרטגית בדרום לבנון. השליטה המבצעית של כוחות במרחב זה מגיעה על רקע הסכם הפסקת האש שנחתם בתיווך אמריקאי בין ישראל ולבנון, אך צה"ל ממשיך לפעול נגד איומים מיידיים בשטח.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה״ל ימשיך לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל".

צה"לדונלד טראמפחיזבאללהלבנוןהפסקת אשביירות

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