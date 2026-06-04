כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, בפיקוד אוגדה 36, השיגו בימים האחרונים שליטה מבצעית במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון. במהלך ההתקפה על הרכס, בצמוד למבצר בופור ההיסטורי, זיהו הכוחות שני מחבלים חמושים במרחק של כ-150 מטר מהם.

בסגירת מעגל מהירה תקף טנק של צוות הקרב החטיבתי גולני את המחבלים, ולאחר מכן לוחמי מערך הכטב"מים של חיל האוויר תקפו וחיסלו את המחבלים. התקיפה המשולבת מדגימה את התיאום ההדוק בין כוחות הקרקע לחיל האוויר בזירה הלבנונית.

רכס הבופור, שבו מתנשא המבצר ההיסטורי, מהווה נקודת שליטה אסטרטגית בדרום לבנון. השליטה המבצעית של כוחות צה"ל במרחב זה מגיעה על רקע הסכם הפסקת האש שנחתם בתיווך אמריקאי בין ישראל ולבנון, אך צה"ל ממשיך לפעול נגד איומים מיידיים בשטח.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה״ל ימשיך לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל".