נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר אמש כי קיים שיחה עם מארק קארני מקנדה, שבה דרש ממנו לפעול לעצירת שריפות הענק במדינה, תוך שהוא מאשים אותן בזיהום ישיר של האוויר בשטח ארצות הברית.

בצעד מעורר תמיהה המפגין אבסורד מוחלט, הציע הנשיא המכהן לגבות מקנדה תשלומים או להטיל עליה סנקציות כלכליות ומכסים בשל תופעות הטבע המתרחשות בשטחה הריבוני.

​במהלך דבריו הציג טראמפ דרישה תלושה מהמציאות ממקבילו הקנדי ואמר כי "זה הלך טוב, אבל אמרתי לו, אני מתכוון, אתה חייב לעצור את השריפות האלה מלהיכנס ולזהם את האוויר שלנו. האוויר שלנו הזדהם". למרות הדרישות הכלכליות המופרכות שהעלה בהמשך בגין פגעי מזג האוויר, הוא הדגיש כי היחסים בין השניים נותרו תקינים.

​הנשיא המשיך והעלה את האפשרות הבלתי נתפסת להעניש את השכנה מצפון בגין נזקי השריפות ואמר כי "יש לי מערכת יחסים טובה עם מארק קארני, אבל אתה יודע, אנחנו חייבים לעצור את השריפות שם למעלה. אם אנחנו יכולים לעזור להם, אנחנו נעזור להם. אבל אולי הם צריכים לשלם לנו פיצויים או משהו, או שצריך לעשות כמה מכסי מגן".

​את דבריו חתם טראמפ בתיאור הנזקים הכלכליים שנגרמו לטענתו בארצות הברית, תוך שהוא מציין כי "זה היה נורא. אני מתכוון, עסקים נסגרו. במיוחד במישיגן, אם אתה מסתכל על אזור דטרויט, מישיגן, הם היו צריכים לסגור הכל. הם היו צריכים לסגור מפעלים של מכוניות והרבה דברים אחרים. אז מעולם לא זכור לי שזה קרה. במהלך ארבע או חמש השנים האחרונות ראית שזה מתחיל להתרחש. מעולם לא זכור לי שזה קרה קודם לכן".