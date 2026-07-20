כיכר השבת
טירוף

"אתם חייבים להפסיק עם זה" | טראמפ מצא רעיון חדש כדי להוציא כסף מהשכנים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דרש מקנדה "להפסיק עם השריפות" שמזהמות את צפון המדינה | הנשיא אפילו הציע לדרוש כסף ופיצויים משכנתה בעקבות הזיהום האווירי (חדשות)

נשיא ארצות הברית, , אישר אמש כי קיים שיחה עם מארק קארני מקנדה, שבה דרש ממנו לפעול לעצירת שריפות הענק במדינה, תוך שהוא מאשים אותן בזיהום ישיר של האוויר בשטח ארצות הברית.

בצעד מעורר תמיהה המפגין אבסורד מוחלט, הציע הנשיא המכהן לגבות מקנדה תשלומים או להטיל עליה סנקציות כלכליות ומכסים בשל תופעות הטבע המתרחשות בשטחה הריבוני.

​במהלך דבריו הציג טראמפ דרישה תלושה מהמציאות ממקבילו הקנדי ואמר כי "זה הלך טוב, אבל אמרתי לו, אני מתכוון, אתה חייב לעצור את השריפות האלה מלהיכנס ולזהם את האוויר שלנו. האוויר שלנו הזדהם". למרות הדרישות הכלכליות המופרכות שהעלה בהמשך בגין פגעי מזג האוויר, הוא הדגיש כי היחסים בין השניים נותרו תקינים.

​הנשיא המשיך והעלה את האפשרות הבלתי נתפסת להעניש את השכנה מצפון בגין נזקי השריפות ואמר כי "יש לי מערכת יחסים טובה עם מארק קארני, אבל אתה יודע, אנחנו חייבים לעצור את השריפות שם למעלה. אם אנחנו יכולים לעזור להם, אנחנו נעזור להם. אבל אולי הם צריכים לשלם לנו פיצויים או משהו, או שצריך לעשות כמה מכסי מגן".

​את דבריו חתם טראמפ בתיאור הנזקים הכלכליים שנגרמו לטענתו בארצות הברית, תוך שהוא מציין כי "זה היה נורא. אני מתכוון, עסקים נסגרו. במיוחד במישיגן, אם אתה מסתכל על אזור דטרויט, מישיגן, הם היו צריכים לסגור הכל. הם היו צריכים לסגור מפעלים של מכוניות והרבה דברים אחרים. אז מעולם לא זכור לי שזה קרה. במהלך ארבע או חמש השנים האחרונות ראית שזה מתחיל להתרחש. מעולם לא זכור לי שזה קרה קודם לכן".

דונלד טראמפקנדהשריפותמארק קארני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר