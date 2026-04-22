לרגל יום חגה של המדינה היום (רביעי), בחיל האוויר פרסמו הקלטות קשר של אחד המפקדים בחיל בנוגע ליום העצמאות.

מפקד טייסת קרב של חיל-האוויר מברך את אזרחי מדינת ישראל לכבוד יום העצמאות: ״בשם כל משרתי חיל האוויר, אנחנו מצדיעים לכם ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל".

עוד הוא אמר: "העמידה האיתנה והרוח הגבית שלכם היא מקור העוצמה שלנו, היא מאפשרת לנו להמשיך ולפעול למול מבקשי רעתנו".

לסיום אמר מפקד הטייסת בהקלטה שפורסמה: "אנחנו נמשיך לפעול, בכל מקום ובכל זמן שידרש. חג עצמאות שמח״