מיליוני ארוחות חולקו עד היום באמצעות קרן הסיוע ההומניטרית, החלוקה התבצעה בצורה חלקה בכל האתרים, תוך שמירה על ביטחונם של כלל האזרחים שנכחו | מנכ"ל הקרן: "המאמצים שלנו מרוכזים אך ורק באספקת מזון ובתמיכה בתושבי עזה" (חדשות)
הבשורה לתושבי בית שמש מגיעה דווקא מהסגן החסידי | הלם בירושלים: האדמו"ר הותקף על ידי הקיצוניים בגז מדמיע | שו"ת חינוכי בלוס אנג'לס עם רה"י הגר"ש אלתר | הקנאים לא התייצבו - וקיבלו שטריימל'ך במתנה | הסלמה בלבנון: לוחמים נאלצו לירות באוויר - בגלל חסידי שובו בנים (מעייריב)
הדילמות של דגל התורה לקראת הבחירות לרבנות הראשית, מאחורי הקלעים של ההסכמים בירושלים, השטייגען בפוניבז' בלילות בין הזמנים, הבחורים שהדפו את הטילים האיראנים, ספר התורה שהוכנס ברכסים, הראשל"צ והדיין הוותיק באפיית מצות וניקוי הכותל המערבי לפסח (מעייריב)