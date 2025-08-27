‏בקרן ההומניטרית לעזה (GHF) הודיעו היום (רביעי) כי הם מממשיכים לספק סיוע מזון חיוני לתושבי הרצועה:, כאשר אמש חולקו 19,008 קופסאות סיוע בשני האתרים.

אזור חלוקה 2 - בשכונה הסעודית

חולקו: 8,640 קופסאות

אזור חלוקה 3 - ח׳אן יונס:

10,368 קופסאות

שהם כ -1,097,712 מנות מזון.

בקרן הודיעו כי מעבר לחלוקת המזון הכללית, GHF מפעילה תוכנית תזונתית משלימה (BSFP) שמטרתה למנוע תת-תזונה בקרב נשים וילדים פגיעים, באמצעות שימוש במזון משלים מוכן לשימוש (RUSF).

כאשר סה"כ עד כה חולקו חמישה משטחים (כ‑31,250 חבילות אישיות) של מזון משלים מוכן לשימוש (RUSF), וכ-139,328,514 ארוחות חולקו עד היום באמצעות כ-2,325,592 קופסאות.

‏החלוקה התבצעה בצורה חלקה בכל האתרים, תוך שמירה על ביטחונם של כלל האזרחים שנכחו.

ג׳ון אקרי, מנכ״ל GHF אמר כי "ככל שאנו מתקרבים לחלוקת 140 מיליון ארוחות, כל המאמצים שלנו מרוכזים אך ורק באספקת מזון ובתמיכה בתושבי עזה ומחויבותנו מתבטאת במעשים ברורים".

לדבריו : "מעבר לחלוקות היומיות, אנו מחדשים את דרכי חלוקת הסיוע דרך תוכניות פיילוט, ומבטיחים אספקת מזון אמינה ישירות לאנשים בעזה. הביקוש לסיוע נוסף ולשיתופי פעולה עם הקהילה ההומניטרית הבינלאומית לא פוסק. בשביל להבטיח שהאנשים בעזה יקבלו את המזון והמשאבים החיוניים להם, על כולנו לפעול יחד ולהרחיב את המאמצים בשטח".