הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
זוהי מילה שרבים בורחים ממנה בגלל שהיא נשמעת מפחידה מדי, אבל האמת היא שלא. הפנסיה טובה לנו מכל הבחינות ומקריאת הכתבה הנוכחית על הנושא – הכל יתבהר לכם • יחד עם מומחי מנורה מבטחים הכנו עבורכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על פנסיה שלכם • איך עושים את זה ולמה היא חשובה כבר מגיל צעיר? (כלכלה)
הורים רבים מוצאים את עצמם מפרנסים את ילדיהם גם לאחר שהם עצמם יצאו לפנסיה וסיימו את שלב העבודה בחיים. תופעה זו דורשת שימת לב ותכנון מראש של זוגות צעירים רבים בתחילת דרכם, עם תכנון וחינוך נכון ניתן לצאת מכל מצב גם אם הוא נראה כבלתי אפשרי (משפחה)