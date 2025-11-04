החיים בזקנה – פנסיה, קצבאות ותמיכת ילדים: תמונת מצב ישראלית

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את ממצאי הסקר החברתי לשנת 2024, החושף תמונה ברורה של מקורות ההכנסה של אזרחי ישראל בגילאי הפרישה. הנתונים מצביעים על תלות גבוהה בקצבאות זקנה ונכות – לצד פערים משמעותיים בין גברים לנשים, ובין יהודים לערבים, במידת ההישענות על פנסיה וחסכונות אישיים.

לפי הנתונים, 54% מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, ו־92% מסתמכים על קצבאות ביטוח לאומי – בהן קצבאות זקנה ונכות. כרבע (23%) מממנים את הוצאות המחייה באמצעות חסכונות לא פנסיוניים, כמו קרנות השתלמות או קופות גמל.

הפערים הבין־מגזריים בולטים במיוחד: רק 24% מהערבים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, לעומת 59% מהיהודים. בנוסף, 65% מהאזרחים הערבים מדווחים על תמיכה כלכלית מבני משפחה, בהשוואה ל־28% בלבד בקרב היהודים.

האם יש הבדל בין גברים לנשים?

גם הפער המגדרי משמעותי: 64% מהגברים מתקיימים מפנסיה, לעומת 49% בלבד מהנשים. מנגד, נשים נוטות יותר להסתמך על קצבאות זקנה או תמיכה ממשפחתן.

הנתונים חושפים גם כי 13% מהישראלים בגיל פרישה מקבלים הכנסה משכר דירה או מנכסים עסקיים, 7.9% מממנים את עצמם באמצעות ירושה, ו־5.2% באמצעות מכירת נכסים פיננסיים.

בפילוח לפי השכלה נמצא כי 68% מבעלי השכלה אקדמית מתקיימים מפנסיה, לעומת 50% מבעלי השכלה שאינה אקדמית.

הרקע הציבורי: חיסכון לא פנסיוני, כמו קרנות השתלמות, עלה לאחרונה לשיח הציבורי בעקבות היוזמה של משרד האוצר לביטול ההטבות על הקרנות – תוכנית ששר האוצר בצלאל סמוטריץ’ הודיע כי אינה צפויה להתקדם.

גורם כלכלי המעורה בפרטים מסר בתגובה ל"כיכר השבת": "הנתונים ממחישים את הצורך בהעמקת החיסכון הפנסיוני בקרב כלל האוכלוסיות, במיוחד בקרב נשים ובחברה הערבית. זו איננה רק סוגיה כלכלית – זו שאלה של ביטחון חברתי".