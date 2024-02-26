השר גדעון סער שפרש ממפלגת הליכוד בקול תרועה גדולה ונהפך לאחד האויבים הגדולים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החל להתקרב בחזרה - מאז שנכנס לקואליציה בגלל המלחמה, וכעת הוא אומר מול המצלמות, כי אין לו בעיה לשבת עם נתניהו | צפו (חדשות, פוליטי)
בריאיון כאוב לכיכר השבת מגוללת "שרי" את מסכת הייסורים שעברה מבעלה - עד שעזבה את הבית ונחשפה למה שעברה אחותה על-ידו • היא מספרת על השנים הקשות, החרמות והניסיון של חבריו לשבור את רוחה • "אני מתראיינת כדי לתת תקווה לנשים אחרות במצבי", היא משתפת • פרקליטו של הבעל: "מרשי מכחיש בתוקף את האשמות" (מגזין כיכר)