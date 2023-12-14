הסוד המשפחתי המוסתר שהוליד ספר בן 800 עמודים | הסופר, הרב מוישה גוטמן בראיון על ספרו החדש שעוסק בנושא הכי כאוב ורגיש | איך זה שדווקא הוצאה חילונית הוציאה אותו ומה הם ביקשו שיסיר | ריאיון לא שגרתי ומרתק (דבר השבוע)
איך זוגות שאחד מהם חרדי והשני נטש ועזב לא עלינו את הדת - עדיין חיים ביחד ועוד באושר? | רות רוזנפלד בשיחה מאלפת על זוגיות עם בעל שעזב את הדת | ההתמודדויות, החיבור העמוק והערכים שהיא מנחילה לילדים | ויש גם מסר מהדהד: אל תסתירו – לטובת כולם | שיחה מרתקת מלאת תובנות (מגזין כיכר)
הקורס בסוציולוגיה ביקורתית גרם לעמית להתקרב לדת אך אריק - הרגיש נבגד • איך יתכן לחיות יחד - עם פערים מהותיים שכאלו? • ראיון נוקב עם הרב שעומד מאחורי הארגון שפועל למצוא את הנתיב היהודי, ההלכתי, ההשקפתי והפרקטי בין בני הזוג • מתי זה בלתי אפשרי ומה אומרים לאישה שבעלה ירד מהדרך? (מגזין פסח)
נתנאל הירושלמי חי בזוגיות מאושרת עם רעייתו למרות הפערים ביניהם, אך חיים ממודיעין עילית התגרש ואומר שבעיניו אין אפשרות לחיות יחד • זהו סיפורם של רבים שעשוי שינוי וקיבלו כלים להתמודד ולשמור על הבית • על אתגרי ההשקפה וההלכה ואיך אפשר לבנות אמון מחדש? (זוגיות)
אם מישהו יוציא עט ודף ויערוך רשימה של חללי היוצאים בשאלה בשנים האחרונות עלול ללקות בהלם. זה שלנו. זה אצלנו. בחצר האחורית שלנו. אלו הבנים שלנו. איפה האחריות שלנו כחברה חרדית, שבשוליה מתחיל להיערם הר של גופות? (דעות)