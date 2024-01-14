רגעים של הוד וזיכרון בהיכל ישיבת לומז'ה בפתח תקווה • במלאת 100 שנה לישיבה, נחנכה פרוכת על 'ארון הקודש' לעילוי נשמת החייל בצלאל צבי קובץ הי"ד שנפל ברצועת עזה • אביו של הנופל כובד באמירת קדיש • במעמד השתתפו רבני הישיבה וראש העיר | צפו בתיעוד (חרדים)
רבים מתושבי העיר פתח תקוה השתתפו בראש חודש שבט בהלווייתו של הרה"ג רבי אריה וינגורט זצ"ל, שנלקח לבית עולמו בשיבה טובה בגיל צ"א שנים, וזכה ללמוד וללמד, להעמיד תלמידים רבים ולהחדיר בהם תורה ומוסר במשך עשרות רבות בשנים | אחר מיטתו (דיין האמת)
קרוב למאה שנים, קיימת ישיבת לומז'ה שבפתח תקווה, בה למדו גדולי עולם. לפני 53 שנים, נפתח הכולל שעל יד הישיבה, הכולל הגדול בפתח תקווה - ובחודש האחרון, בפעם הראשונה, האברכים קיבלו רק חצי משכורת | גורם בהנהלת הכולל הסביר ל'כיכר' מה קרה (עולם הישיבות)