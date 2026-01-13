היכל ישיבת לומז'ה הוותיקה בפתח תקווה, המציינת בימים אלו מאה שנים להקמתה על אדמת ארץ ישראל, ידע רגעים היסטוריים רבים. בין כתליו צמחו גדולי הדור האחרון – מרבי חיים קנייבסקי ורבי משה שמואל שפירא, ועד האחים רבי גרשון ורבי יעקב אדלשטיין ויבלחט"א רבי מאיר צבי ברגמן. אך אמש (שני) לאחר תפילת ערבית, התקיים מעמד מסוג אחר: מעמד חנוכת פרוכת חדשה לעילוי נשמת הבחור הקדוש בצלאל צבי קובץ הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל" והוא בן 20 בלבד.

המעמד נפתח בסיום מסכת מנחות שנלמדה לעילוי נשמתו של המנוח על ידי אחד מאברכי הישיבה, כשבאמירת הקדיש התכבד אביו של הנופל, הרב יהושע קובץ.

ראש הישיבה, הרה"ג רבי משה אריה עוזר, נשא דברים נרגשים בשבחו של בצלאל צבי ז"ל, וציין את השילוב המיוחד שהיה בו בין עמל התורה לבין המסירות למען עם ישראל. אחריו נשא דברים ראש העיר רמי גרינברג.

ברגע המרכזי של הערב, כובדו ראש הישיבה יחד עם אביו של בצלאל צבי וראש העיר בהחלפת הפרוכת הישנה בפרוכת המפוארת שנרקמה לזכרו. הפרוכת החדשה, שנתלתה על ארון הקודש שבו למדו ענקי הדורות.

המעמד הסתיים בתחושת התעלות גדולה ובקידוש שם שמים, כאשר הפרוכת החדשה מזכירה לכל מי שנכנס להיכל את דמותו של הבחור הקדוש שלא ישוב, אך רוחו תמשיך להדהד בין ספסלי הישיבה.