לקראת עונת הקיץ: בתי המלון באילת יטמיעו אפליקציה המאפשרת למשגיח שליטה מרחוק על מקור האש במטבחים. הפתרון הטכנולוגי יאפשר להכריע את בעיית בישולי עכו"ם גם לשיטות המחמירות ביותר, בצעד שזכה לברכת הרה"ר לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר" (חרדים)
הפוסק ההלכתי ומומחה הכשרות, הגאון רבי משה נחשוני, נעתר לבקשתם של השוחטים, פינה מזמנו לביקור במשחטת הענק והשיב לשאלותיהם ההלכתיות | לאחר דיון הלכתי מעמיק, מסר הגר"מ הרצאה מקיפה בה העניק עצות פרקטיות הלכה למעשה (חרדים)
רשת הפיצות המובילה בישראל, מרחיבה את פעילותה, פותחת תת רשת חדשה ופונה אל צרכני הכשרות המהודרת בישראל: "דומינו'ס פיצה למהדרין" תציע לראשונה סניפים חדשים, כשרים למהדרין, תחת כשרות בד"צ בית-יוסף (צרכנות, מקודם)
´כשרות למהדרין´? לא רק ירקות. החל מאמש נפתח במשחטת ´עוף הבירה´ בירושלים, קו שחיטה מיוחד בהשגחת הגאון ר´ יוסף אפרתי. מנכ"ל ´כשרות למהדרין´ הרב שבתי מרקוביץ: "מדובר על שחיטה מהודרת - על פי פסקי מרן הגרי"ש. כרגע אמנם התחלנו בכמות לא גדולה, אבל עוד חזון למועד..." (חרדים)