כיכר השבת
בשורה לנופשים

סוף ל"בישולי עכו"ם": הטכנולוגיה ההלכתית שמגיעה לאילת

לקראת עונת הקיץ: בתי המלון באילת יטמיעו אפליקציה המאפשרת למשגיח שליטה מרחוק על מקור האש במטבחים. הפתרון הטכנולוגי יאפשר להכריע את בעיית בישולי עכו"ם גם לשיטות המחמירות ביותר, בצעד שזכה לברכת הרה"ר לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר" (חרדים)

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מטבח באומן | המחשה (צילום: יעקב נחומי פלאש 90)

בשורה משמעותית לשומרי הכשרות המתכננים את חופשת הקיץ הקרובה: בעיר אילת מתקדמת יוזמה טכנולוגית פורצת דרך שנועדה לפתור את הסוגיה ההלכתית המורכבת של "בישולי עכו"ם" במטבחי המלונות הגדולים. הפתרון, שזכה לתמיכה מלאה של הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, צפוי להקל משמעותית על עשרות אלפי נופשים שומרי מצוות.

במהלך ביקור מיוחד שערך השבוע שעבר הרב הראשי באילת, עמדה במוקד סוגיית הכשרות במלונות העיר, הצפויים לארח קהל רחב של נופשים במהלך חודשי הקיץ. הפגישה המקצועית, שהתקיימה בהובלת רב העיר הרב יאיר הדאיה וצוות מחלקת הכשרות של המועצה הדתית, הולידה החלטה אופרטיבית ברורה: קידום השימוש באפליקציה ייעודית המאפשרת למשגיח שליטה מלאה על מקורות החום מרחוק.

אירוח בבית מלון | המחשה בלבד (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)

הפתרון הטכנולוגי מבוסס על מערכת דיגיטלית המאפשרת למשגיח הכשרות להדליק ולכבות את מקורות החום במטבח המלון מרחוק, תוך שמירה על דרישת ההלכה כי הדלקת האש תתבצע בידי יהודי שומר תורה ומצוות. השימוש בטכנולוגיה זו נחשב לפתרון הלכתי המניח את דעתן של כלל השיטות, כולל שיטת ה"בית יוסף" המחמירה, ומהווה מענה לאתגר שהטריד שנים רבות את מערכי הכשרות במלונות הגדולים.

"מדובר בבשורה אמיתית לכל שומרי הכשרות", אמר הרב הראשי במהלך הביקור. "מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל היה אומר כי הזלזול בחומרת בישולי עכו"ם הוא מהגורמים להתבוללות בדורנו. לכן, כל פתרון שמסייע לצמצם את המכשול הזה הוא חיוני ומהווה קידוש השם".

מערך כשרות מתקדם לקראת עונת הקיץ

היוזמה באילת מצטרפת למגמה רחבה יותר של שיפור והטמעת סטנדרטים גבוהים במערכי הכשרות במלונות ברחבי הארץ. כפי שדווח לאחרונה בכנס משגיחי המלונות בירושלים, מערכות הכשרות במלונות עוברות תהליכי התייעלות ושדרוג מתמידים, תוך שמירה על הסטנדרטים ההלכתיים הגבוהים ביותר.

במקביל לקידום הפתרון הטכנולוגי, הספיק הרב הראשי במהלך ביקורו באילת גם למסור שיעור בישיבת ההסדר "אילת השחר" ולהשתתף בהתוועדות ג' בתמוז שערכו מוסדות חב"ד בעיר. במהלך המפגשים חיזק הרב הראשי את הקהילה המקומית והתפעל מההתפתחות הדתית בעיר הדרומית.

מערך הכשרות באילת צפוי להטמיע את הפתרון הטכנולוגי בהדרגה במהלך השבועות הקרובים, לקראת עונת הקיץ המתקרבת. הצעד צפוי להקל משמעותית על משפחות שומרות כשרות המעוניינות לנפוש בעיר הדרומית, תוך שמירה על הסטנדרטים ההלכתיים הגבוהים ביותר.

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2
מקסים! תודה רבה
חוי
1
לפי שיטת הב''י היהודי צריך לעשות שליש בישול ולא רק להדליק את האש, הפתרון עוזר לאשכנזים בלבד. הייתי שמח להתייחסות של הגר''ד יוסף ולא רק של הרב האשכנזי. (אא''כ הגוי מניח את האוכל במחבת או בסיר לפני שהיהודי מדליק את האש)
יוסי

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