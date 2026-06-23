סוף ל"בישולי עכו"ם": הטכנולוגיה ההלכתית שמגיעה לאילת

מטבח באומן | המחשה ( צילום: יעקב נחומי פלאש 90 )

בשורה משמעותית לשומרי הכשרות המתכננים את חופשת הקיץ הקרובה: בעיר אילת מתקדמת יוזמה טכנולוגית פורצת דרך שנועדה לפתור את הסוגיה ההלכתית המורכבת של "בישולי עכו"ם" במטבחי המלונות הגדולים. הפתרון, שזכה לתמיכה מלאה של הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, צפוי להקל משמעותית על עשרות אלפי נופשים שומרי מצוות.

במהלך ביקור מיוחד שערך השבוע שעבר הרב הראשי באילת, עמדה במוקד סוגיית הכשרות במלונות העיר, הצפויים לארח קהל רחב של נופשים במהלך חודשי הקיץ. הפגישה המקצועית, שהתקיימה בהובלת רב העיר הרב יאיר הדאיה וצוות מחלקת הכשרות של המועצה הדתית, הולידה החלטה אופרטיבית ברורה: קידום השימוש באפליקציה ייעודית המאפשרת למשגיח שליטה מלאה על מקורות החום מרחוק.

אירוח בבית מלון | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )