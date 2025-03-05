האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר מבית החולים בלוס אנג'לס לאחר שבוע אשפוז | האדמו"ר יעבור את ההליך הרפואי הנדרש בתקופה הקרובה | בשליחות האדמו"ר, בנו הגדול הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ, יערוך את סדרי הפורים במרכז החסידות בבני ברק בהשתתפות אלפי חסידים (חסידים)
בהפגנה סוערת שנערכה היום בלוס-אנגלס ובה השתתפו עשרות פלסטינים צמאי-דם, צץ לפתע מפגין בודד בעד מדינת ישראל: נער יהודי שגר באיזור. הוא הצליח לגרום לזעם בקרב המפגינים ולשוטרים לא נותרה ברירה אלא לחצוץ בינו ובין המפגינים. "אני יהרוג אותך", איימה עליו אחת המפגינות. כך זה נראה. צפו (בעולם)