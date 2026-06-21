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מאמצים להביא את הגופו לישראל

טרגדיה קשה בלוס אנג'לס: שני ישראלים נהרגו בתאונה עצמית באזור מליבו

שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונה עצמית באזור מליבו שבלוס אנג'לס • היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת מול הרשויות המקומיות ומסייעת למשפחות בהליכי הזיהוי והסידורים | המשפחות בצער עמוק (בעולם)

לוס אנג'לס (צילום: shutterstock)

טרגדיה קשה פקדה את הקהילה הישראלית בלוס אנג'לס, כאשר שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים עצמית שאירעה באזור מליבו שבקליפורניה. עם קבלת הדיווח על האסון, החלה היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א לפעול במלוא המרץ מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים.

מתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א, המתמחים בטיפול בזירות אסון ברחבי העולם, מסייעים למשפחות השכולות בהליכי הזיהוי המורכבים, התיעוד הנדרש והסידורים הכרוכים בהעברת הגופות לישראל לקבורה בארץ הקודש. הפעילות נעשית בתיאום מלא עם הרשויות האמריקאיות ובשיתוף פעולה הדוק עם הקונסוליה הישראלית במקום.

יוצאים להחזיר את הגופות (צילום: זק"א)

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר בתגובה לאירוע הקשה: "היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות בארצות הברית ומלווה את המשפחות בכל הנדרש. אנו מסייעים בהליכי הזיהוי ובקידום ההליכים הנדרשים להמשך הטיפול".

נסיבות התאונה המדויקות עדיין נבדקות על ידי הרשויות המקומיות באזור מליבו, אזור הידוע בכבישיו המפותלים והמסוכנים לאורך חוף האוקיינוס השקט. התאונה הוגדרה כעצמית, כלומר לא היו מעורבים בה כלי רכב נוספים.

אזור לוס אנג'לס מהווה מוקד משמעותי לקהילה הישראלית והיהודית בארצות הברית, ובשנים האחרונות נרשמו מספר תאונות קשות בהן נפגעו ישראלים. רק לפני מספר חודשים, ילדה חרדית בת 4 נפטרה בלוס אנג'לס לאחר שנשכחה במשך שעות ארוכות ברכב לוהט מול בית הספר שלה.

איראןזק"אלוס אנג'לסמונדיאלתאונה עצמיתלוס אנג´לס

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