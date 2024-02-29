המילה "קונפי" מלחיצה אתכם? נשימות עמוקות, חברים. ראשית, נסביר, הקונפי הוא מזון שבושל במשך זמן רב, לרוב בשמן, בחום נמוך, שיוצר טעם עשיר אך נימוח. והמתכון הזה מוכיח כמה הטכניקה של הכנת קונפי שום פשוטה לביצוע בבית - אפילו למתחילים. הוא יכול לשמש כתבלין, אז אנו תמיד שומרים צנצנת ממנו במקרר ומקצרים תהליכים (מתכונים, אוכל)
כדורי הלימון והקוקוס הללו בריאים, טעימים להפליא וידידותיים למקפיא. ניתן להכין אותם באמצעות מיקסר וגם בלנדר יהיה בסדר. ברגע שהחומרים מעורבבים היטב, יוצרים כדורים ואוכלים (או מאחסנים במקרר או בפריזר (מתכונים, אוכל)
עוגיות הלימון הללו הן בעצם שידוך של פאי לימון ועוגיות סוכר. הן רכות יותר מהעוגיות הטיפוסיות שאנו מכירים ויש להן טעם לימוני עשיר. גרדו את קליפת הלימון לתוך הסוכר בתחילה וכך תשחררו יותר שמנים טבעיים מהפרי וטעם העוגיות יהיה יותר "הדרי" (מתכונים, אוכל)
סיפור שחוזר על עצמו מדי שבוע: אנו אוכלים לא מעט בסעודת שבת ומסיימים אותה עם כמיהה חזקה למתוק, אבל קליל - וזה, גבירותיי, אתגר לא פשוט. לכן, כה שמחנו שמצאנו את הקינוח המרענן הזה שניתן לשמור מכוסה במקרר עד שבועיים ואפילו יותר, אם שומרים במקפיא (מתכונים, אוכל)
רובכם בוודאי מכירים את העוגיות הסדוקות בטעם שוקולד שמכונות גם "מושלגות". אז אם אתם אניני טעם וחובבים קינוחי לימון, המתכון הבא בדיוק בשבילכם. הפרי החמצמץ מעניק להן נופך מרענן וטעם מיוחד במינו (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם תוספת מיוחדת לעיקרית בשולחן השבת שללא ספק תגנוב את ההצגה. ההכנה פשוטה ומתחלקת לשני שלבים - טיגון פרחי הכרובית ולאחר מכן בישולם ברוטב לימוני מרענן. התוצאה: ביסים רכים וזהובים של אושר (מתכונים לשבת, אוכל)
ארוחה מהירה וקלה להכנה שכל המרכיבים נמצאים "בכיס האחורי" שלכם. כלומר במזווה. החלק הכי טוב? כל התהליך מתבצע ללא מגע יד אדם. פשוט זורקים הכל לסיר ומרתיחים. לגיטימי אם נכין את זה כל יום השבוע? (מתכונים, אוכל)
פילאף הוא תבשיל אורז עם הרבה וריאציות ממקורות מגוונים, אך הגרסה היוונית לאורז שבתבשיל שיחקה אותה בענק: מתכון לאורז בארומה לימונית עם נגיעות שמיר ופטרוזיליה שפשוט תרצו להגיש עם כל דבר! ויש גם גרסה חלבית למי שלא מפחד, ובכן, מאורז חלבי (מתכונים, אוכל)