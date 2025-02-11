הם רועשים, הם אלימים, והם מסכנים את כולנו | גדולי ישראל - הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש והראשון לציון - אמרו את דברם בלי גמגום: האלימות הזו אסורה, המפגינים האלימים הם לא שלנו | עכשיו התור שלנו להפסיק לשתוק | מאמר מערכת (חרדים)
ב'אגודה' הכריעו: קודם חוק גיוס, אחר כך תקציב; ומה קורה בש"ס ויהדות התורה? | שימו לב: רק רשת מזון חרדית אחת לא העלתה מחירים | סיום הש"ס, שחרית בקבר בעל הנס וסעודה באולם: סיקור נרחב מהאירוע בחצה"ק תולדות אהרון | מוגנות? בחיידר? המיזם של הממ"ח הירושלמי" | אתם יקרים לליבי": רה"י בירך את האדמו"ר החולה (מעייריב)
תנועת ש"ס יוצאת בהצעת חוק חדשה - ניגון ברחבת הכותל ולבוש לא צנוע, יגררו עונש מאסר, ואנו תוהים: למה? הרי ברור שהצעת החוק הזו רק תגביר את הפרובוקציות בכותל ותעצים את חילול המקום המקודש ביותר - יחד עם הגברת הקיטוב בעם והשנאה לציבור האמוני | קחו עכשיו צעד אחד אחורה (מאמר מערכת)
השאלה היחידה שעלינו להשיב לעצמנו, ביום זה, היא שאלת הכרת הטוב ואהבת ישראל שלנו. אכן, בחוקותיהם אין אנו מתחשבים, אבל את חובתנו לעשות למענם - אין אנו נוטשים. לא כמחווה ריקה, אלא כעשייה אמיתית למען עילוי נשמתם (יום הזיכרון)
בעיתונות הכללית החלה ההסתה סביב דרישות המפלגות החרדיות במסגרת המשא ומתן הקואליציוני, אך עיתון "המודיע" מגדיר את מטרתם של המפלגות החרדיות והדרישות הלגיטימיות • "המשא ומתן הקואליציוני מנקודת הראות של 'יהדות התורה', כוונתו להיטיב. בכל התחומים יש מה לתקן ומה לשפר" (אקטואליה)
עיתון "המבשר", בטאונו של מאיר פרוש, תוקף חזיתית את החלטתו של שותפו לסיעה ויריבו הפוליטי, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן להוסיף 960 מיטות אשפוז בשש השנים הקרובות ● במאמר המערכת, נכתב: "לא רק לעג לרש יש בתוכנית, אלא אטימות ואפילו רשעות" ● ציטוטים נבחרים (בכיכר)
מהרגע שבו חדר הרוצח הנתעב למועדון התל אביבי היה ברור למשטרה ולאנשים שהיו במקום שזה לא חרדי. כל שונאינו מימין ומשמאל כבר השחיזו חרבותיהם. המתינו בקוצר רוח לרגע שבו "האיש בשחור" יתגלה כלבוש שחורים. הם רצו להטיל בנו את רפשם הפנימי, אך בלמו עצמם. עד שבא האוויל התורן במחנה החרדי, חייל חסר בינה ודעת, ששיגר כמה הודעות טיפשיות וריכז מחדש את כל הקנים לעברנו. הבוז לו ולשכמותו שבגינם אנו הופכים לאסקופה נדרסת על לא עוול בכפנו