בלשי ימ"ר לכיש ולוחמי סהר עצרו הלילה בכביש 6 שלושה תושבי הפזורה הבדואית, בהם קטין בן 16, שנחשדו בגניבת רכב באזור ראשון לציון. השלושה נעצרו "על חם" לאחר מרדף רכוב שבמהלכו נהגו בפראות וסיכנו חיי אדם. הם הועברו לחקירה ויובאו להארכת מעצר (בארץ)
המבצע המשטרתי הגדול שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במזרח ירושלים בעקבות רצף פיגועי הטרור לאחרונה, נתקל בהתנגדות בקרב מערכת הביטחון • ראש הממשלה שיגר את מזכירו הצבאי כדי שישכנע את בן גביר לעצור, אך לא מסר בעצמו (ביטחון)
מבצע משטרתי חסר תקדים בגבעת הישיבה: כמאה שוטרים פשטו הלילה על ישיבת פוניבז' לגל מעצרים נרחב בו נעצרו 25 תלמידים מפלג 'המחבלים' • עד ראיה בשיחה ל"כיכר השבת": "הכוחות הסתובבו עם רשימת שמות מסודרת" • המשטרה: "הובטח כי מעשי האלימות יפסקו אולם לא כך קרה" • תיעוד מהישיבה (חרדים)