כיכר השבת
בתום מבצע סמוי

המרדף שהסתיים במעצר "על חם": כך סוכלה גניבת רכב בכביש 6 | תיעוד

בלשי ימ"ר לכיש ולוחמי סהר עצרו הלילה בכביש 6 שלושה תושבי הפזורה הבדואית, בהם קטין בן 16, שנחשדו בגניבת רכב באזור ראשון לציון. השלושה נעצרו "על חם" לאחר מרדף רכוב שבמהלכו נהגו בפראות וסיכנו חיי אדם. הם הועברו לחקירה ויובאו להארכת מעצר (בארץ)

רגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

בלשי היחידה המרכזית במרחב לכיש ולוחמי סהר סיכלו הלילה (שלישי) חוליית גנבי רכבים שפעלה בדרום. על פי המודיעין, שלושה חשודים – קטין בן 16 ושני בגירים בשנות ה־20 לחייהם, כולם תושבי הפזורה הבדואית – עקבו אחר רכב באזור ראשון לציון, פרצו אליו וגנבו אותו.

ה שעקבו אחריהם פתחו במרדף רכוב, במהלכו נהגו החשודים בפראות תוך סיכון חיי אדם. בסיומו של מרדף מתוח, הצליחו הכוחות לבלום את רכבם באמצעות מחסום יזום שהוקם בכביש 6 ולעצור את שלושת החשודים.

השלושה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בהתאם לממצאים. במשטרה ציינו כי מדובר בחוליה שפעלה בשיטתיות, והדגישו כי ימשיכו בפעילות נחושה נגד עבירות רכוש חמורות המסכנות את הציבור.

