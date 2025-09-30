בלשי היחידה המרכזית במרחב לכיש ולוחמי סהר סיכלו הלילה (שלישי) חוליית גנבי רכבים שפעלה בדרום. על פי המודיעין, שלושה חשודים – קטין בן 16 ושני בגירים בשנות ה־20 לחייהם, כולם תושבי הפזורה הבדואית – עקבו אחר רכב באזור ראשון לציון, פרצו אליו וגנבו אותו.

השוטרים שעקבו אחריהם פתחו במרדף רכוב, במהלכו נהגו החשודים בפראות תוך סיכון חיי אדם. בסיומו של מרדף מתוח, הצליחו הכוחות לבלום את רכבם באמצעות מחסום יזום שהוקם בכביש 6 ולעצור את שלושת החשודים.

השלושה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בהתאם לממצאים. במשטרה ציינו כי מדובר בחוליה שפעלה בשיטתיות, והדגישו כי ימשיכו בפעילות נחושה נגד עבירות רכוש חמורות המסכנות את הציבור.