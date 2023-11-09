דרמת מעצר פוליטית וביטחונית ביהודה ושומרון: שוטרי מחוז ש"י עצרו לחקירה את חבר הכנסת לשעבר ויו"ר ועדת המעקב העליונה, מוחמד ברכה, בחשד חמור לעבירות של הסתה לטרור • המעצר הדרמטי בוצע באישור הפרקליטות בעקבות נאום פומבי חריף שכלל דברי שבח לארגוני טרור ומחבלים (משפט)
"חוק פראוור" להסדרת הישובים הבדואים עבר בקריאה ראשונה ברוב דחוק בתום דיון סוער במיוחד. חברי הכנסת מהסיעות הערביות מחו בחריפות וקרעו את הצעת החוק מעל בימת הכנסת. ח"כ מוחמד ברכה (חד"ש) אף התעמת עם שרת התרבות לימור לבנת וקרא לעברה: "סתמי ת'פה, תשבי בשקט". לבנת השיבה לו: "אל תדבר אלי ככה". יו"ר הכנסת יואל אדלשטיין, בתגובה, הרחיק אותו מן המליאה • צפו בתקרית הסוערת במליאה באדיבות 'ערוץ הכנסת' (פוליטי)
ראש הממשלה, בנימין נתניהו התקשר היום ליו"ר חד"ש מוחמד ברכה ושוחח איתו על הממשלה שתקום. ברכה אמר לנתניהו: "נוכח עמדותיה הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות של חד"ש, היא מציבה קו פוליטי הפוך לשלך ולכן נפעל כאופוזיציה לוחמת ופעילה" (חדשות)