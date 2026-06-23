דרמה: ח"כ ערבי לשעבר נעצר בחשד להסתה לטרור

דרמה ביטחונית ופוליטית מסעירה: שוטרי מחוז ש"י עצרו היום לחקירה באזהרה את חבר הכנסת לשעבר ויו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, מוחמד ברכה. מעצרו של חבר הכנסת לשעבר בוצע על ידי חוקרי המשטרה בחשד חמור לביצוע עבירות של הסתה לטרור, וזאת בעקבות דברים קיצוניים שנשא במסגרת נאום פומבי לפני כארבע שנים.

נאום ההסתה: "דברי שבח והזדהות עם מחבלים"

על פי הודעת המשטרה הרשמית, ברכה נחקר בחשד כי במסגרת נאום פומבי שנשא בשנת 2022, הוא השמיע באופן מופגן דברי שבח, אהדה והזדהות עם מחבלים ועם ארגוני טרור רצחניים, ואף קרא באופן ישיר להמשך המאבק הפעיל נגד מדינת ישראל. חקירתו הרגישה של הנבחר לשעבר נפתחה בקפידה רק לאחר שנתקבלו כלל האישורים המשפטיים הנדרשים מטעם פרקליטות המדינה.

המעצר הדרמטי מעורר בשעות האחרונות הדים נרחבים במערכת הפוליטית, במיוחד לאור תפקידו הציבורי הבכיר של ברכה כראש ועדת המעקב, הגוף המייצג הרשמי של ערביי ישראל, ולאור עברו הממושך כחבר כנסת מטעם מפלגת חד"ש שנחשב לדמות משפיעה ומוכרת מאוד ברחוב הערבי.

שוחרר בתנאים מגבילים: הורחק לחודש מיו"ש

בתום שעות ארוכות ומתוחות של חקירה פלילית במשרדי המשטרה, שוחרר חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה תחת תנאים מגבילים נוקשים במיוחד. בין התנאים שהושתו עליו, קבעו חוקרי מחוז ש"י כי ברכה יורחק באופן מיידי למשך 30 ימים רצופים מכל אזור יהודה ושומרון, לצד חתימה על ערבויות כספיות גבוהות והתחייבויות כספיות נוספות שנועדו להבטיח את עמידותו בתנאי השחרור.

במשטרה ובמערכת הביטחון מדגישים כי החקירה בעניינו של חבר הכנסת לשעבר נמשכת במלוא המרץ, וכי חומרי החקירה שנאספו עד כה, לצד תיעוד הנאום המדובר, יועברו בימים הקרובים לבחינת הפרקליטות לצורך קבלת החלטה סופית לגבי הגשת כתב אישום חמור נגדו בגין הסתה לטרור בזמן מלחמה.