בהתבטאות חריגה ביותר, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי הגיב הבוקר (חמישי) בחריפות רבה על השתלטות מתנחלים קיצונים על ביתה של משפחה פלסטינית בכפר קוסרה שבשומרון - וכינה אותם במפורש "טרוריסטים ישראלים".

"צה"ל והמשטרה הגיעו לבקשתנו לסלק את הטרוריסטים הישראלים שעושים זאת", מסר השגריר האמריקני בהודעה רשמית. "המעשים של אלו שעושים זאת לביתה של המשפחה הזו הם פליליים. כבר דאגנו לעדכן את וושינגטון במצב".

האקבי המשיך ותקף בחריפות את הפעולה: "המעשים של אלו שביצעו את פעולת הטרור המחרידה הזו, שנועדה לאיים ולהטריד את המשפחה, הם דוחים. אין שום תירוץ להתנהגות בריונית שכזו".

ההתבטאות החריגה של האקבי מגיעה על רקע גל זעם שפרץ בוושינגטון בעקבות האירועים בקוסרה. גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו מישראל הבהרות מיידיות, כאשר יועצים המקורבים לנשיא טראמפ הביעו זעזוע עמוק מהמצור שהטילו מתיישבים על הכפר.

לפי דיווח אמש, גורמים אמריקניים תהו בפומבי כיצד ייתכן שצה"ל לא מנע את הפגיעה בתושבים הפלסטיניים. "האם בישראל יש אנרכיה?", שאלו לפי הדיווחים גורמים בכירים - שאלות שמגיעות דווקא מידידי ישראל בממשל ובקונגרס.

צה"ל הגיב בחומרה למצור שהוטל על הכפר, והגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בהודעה רשמית ציין הצבא כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם.

חומרת המשבר הדיפלומטי בולטת במיוחד לאור זהותו של האקבי. השגריר האמריקני נחשב לידיד גדול של ישראל וההתיישבות, ובעבר התבטא בתמיכה מפורשת: "יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וצריך שכולם יבינו את זה. כל מי שרץ לנשיאות ארה"ב צריך לבקר כאן".

דבריו החריפים של האקבי הבוקר, שכללו את השימוש במונח "טרוריסטים ישראלים", מלמדים עד כמה ההתנהלות של הקיצוניים בקוסרה גורמת לישראל נזק מדיני בארצות הברית ובעולם - אפילו בקרב תומכיה הנאמנים ביותר.

האירועים בקוסרה התרחשו לאחר רצח שני ישראלים לפני כשלושה שבועות סמוך לכפר תל. במהלך השבוע חסמו מתנחלים דרכי גישה לכפר וניתקו תושבים ממים וחשמל, בפעולה שצה"ל הגדיר כפוגעת במרקם חייהם של תושבי הכפר.