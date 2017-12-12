בג"ץ ממשיך להתנכל לתקציבי המגזר החרדי והבוקר הוא הוציא צו ביניים על העברת תקציבי גפ"ן, המיועדים לרשת החינוך של ש"ס, כל זאת שעות ספורות בלבד לאחר שעצר תקציבי עתק שיועדו למוסדות החרדים | הרדיפה לא פוסקת (חדשות חרדים)
שר החינוך שי פירון, הודיע היום כי החליט שלא להשתתף בכנס שתוכנן להתקיים בעיר בני ברק, זאת לאור מאבק שניהלו עסקנים חרדים. לדברי אנשי לשכתו של שר החינוך: "העסקונה החרדית הפוליטית ניסתה להפוך את ילדי הציבור החרדי לבני ערובה במלחמותיה הפוליטיות שנועדו לשמש את האינטרסים האישיים שלה" (חרדים)
6588 גולשים השתתפו בסקר המקיף של 'כיכר השבת' בנושא הליבה במוסדות החרדיים. רוב מוחץ הצביע נגד הליבה: "ייהרג ואל יעבור". כזכור, לפני פחות מחודש קבע בית-המשפט העליון בתום דיון סוער, כי אין בסמכותם לחייב מוסדות חרדיים ללמד את תכנית הליבה של משרד החינוך (חרדים)
במאמץ משותף של שר החינוך מר גדעון סער, סגן שר הבריאות הרב ליצמן סגן שר החינוך הרב מוזס ומנכ"ל המשרד ד"ר שמשון שושני הושגו הקלות מרשימות למוסדות החינוך החרדיים. הרב גולדקנופף לבכירי המשרד: "ההקלות ברישוי המוסדות יאפשרו למנהלי המוסדות אפשרויות לעסוק בנושאי החינוך"
דו"ח חמור מעלה כי הילדים החרדים בירושלים סובלים מאפליה וקיפוח על ידי העירייה ומשרד החינוך - רבים ממבני החינוך במגזר דליקים ולא תקניים עד כדי סכנת נפשות ● עורך המחקר, ישעיה הורוויץ ל'כיכר השבת': "חרדים בירושלים לומדים בתנאים יותר גרועים מאשר פליטים בעזה" ● מדאיג (בארץ)