ראש המחלקה לעניינים ערביים בממשל הישראלי ברצועת עזה אלוף משנה דוד חכם ממשיך בסדרת ראיונות מרתקים לישראל שפירא על זכרונותיו מהעיר עזה | בפרק השלישי: ידידותו עם מוכתר אבוחצירה העזתי, יהדותו, המופתים שנקשרו בשמו והמשת"פ עם ישראל | צפו (היסטוריה)
ראש המחלקה לעניינים ערביים בממשל הישראלי ברצועת עזה אלוף משנה דוד חכם מתרגש בריאיון לישראל שפירא להיזכר ב'מקומות הקדושים' הרבים שיש בעזה, ובמיוחד על ביקוריו במסגד הגדול | ומה הוא גילה במעמקי המסגד? | צפו בריאיון (היסטוריה)
ראש המחלקה לעניינים ערביים בממשל הישראלי ברצועת עזה אלוף משנה דוד חכם, סיים את תפקידו בשנת תשנ"ג | כעת, בסדרת ראיונות מרתקים לישראל שפירא הוא חוזר אל זכרונותיו מהעיר עזה | בפרק הראשון: הביקור של נתניהו | צפו (היסטוריה)