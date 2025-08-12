המועמד האמריקני למושל עזה: "לא אשלוט בלי סמכות מלאה"

בעוד הקרבות בעזה נמשכים, מאחורי הקלעים נרקמת תוכנית לשלטון שאחרי – והאמריקנים כך נדמה - כבר סימנו את האיש שלהם.

איש העסקים הפלסטיני הבכיר סמיר חלילה חושף כי קיבל הצעה רשמית מנציג הממשל האמריקני לשמש כמושל עזה הראשון לאחר סיום המלחמה.

בריאיון מיוחד לכתב ברוך ידיד, ששודר הערב (שלישי) בערוץ i24 הוא מתאר את המורכבות והאתגרים הטמונים בתפקיד:

"מענה על האינטרסים של כל הגורמים הפועלים באזור הוא סתירה פנימית לכל מי שישלוט בעזה... יש שאלות קשות שצריך לתת עליהן מענה כל הזמן", אמר חלילה, והבהיר: "לא אוכל לשלוט בעזה בלי שנושא הבטיחות יהיה בסמכותי המלאה".

על עמדת הרשות הפלסטינית, הדגיש חלילה: "עזה והרשות הן חלק בלתי נפרד מהיישות, ואין אפשרות לחלק אותה. מה שיבטיח הסכמה ישראלית, אמריקנית, מצרית, סעודית וגם של חמאס, הוא עניין קצת יותר מורכב שדורש קצת יותר מאמץ"

כך או כך, השם סמיר חלילה אולי מוכר בזירה העסקית, אבל בקרוב ייתכן שייכנס גם להיסטוריה הפוליטית של המזרח התיכון.