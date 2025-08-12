כיכר השבת
שאלת היום שאחרי

המועמד האמריקני למושל עזה: "לא אשלוט בלי סמכות מלאה"

תוכנית איש העסקים הערבי כוללת את איחוד עזה והרשות הפלסטינית – בצירוף מפת דרכים להסכמה בינלאומית שתהיה בגיבוי אמריקני | המהלך ביוזמה אמריקנית של אנשי ממשל טראמפ שרוצים לשלוט על הנעדה ברצועה (בעולם)

סמיר חלילה (צילום: צילום מסך ערוץ I24)

בעוד הקרבות ב נמשכים, מאחורי הקלעים נרקמת תוכנית לשלטון שאחרי – והאמריקנים כך נדמה - כבר סימנו את האיש שלהם.

איש העסקים הפלסטיני הבכיר סמיר חלילה חושף כי קיבל הצעה רשמית מנציג הממשל האמריקני לשמש כמושל עזה הראשון לאחר סיום המלחמה.

בריאיון מיוחד לכתב ברוך ידיד, ששודר הערב (שלישי) בערוץ i24 הוא מתאר את המורכבות והאתגרים הטמונים בתפקיד:

"מענה על האינטרסים של כל הגורמים הפועלים באזור הוא סתירה פנימית לכל מי שישלוט בעזה... יש שאלות קשות שצריך לתת עליהן מענה כל הזמן", אמר חלילה, והבהיר: "לא אוכל לשלוט בעזה בלי שנושא הבטיחות יהיה בסמכותי המלאה".

על עמדת , הדגיש חלילה: "עזה והרשות הן חלק בלתי נפרד מהיישות, ואין אפשרות לחלק אותה. מה שיבטיח הסכמה ישראלית, אמריקנית, מצרית, סעודית וגם של חמאס, הוא עניין קצת יותר מורכב שדורש קצת יותר מאמץ"

כך או כך, השם סמיר חלילה אולי מוכר בזירה העסקית, אבל בקרוב ייתכן שייכנס גם להיסטוריה הפוליטית של המזרח התיכון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר