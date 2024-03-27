לרגל
יום פטירתו של רבי זאב וולף
קִיצֶיס זצ"ל מתלמידיו הקרובים ובן לוויתו של הבעל שם
טוב |
כיכר-השבת עם שורות
קצרות על דמותו של כגאון ובקי בכל חלקי
התורה ובשאר החכמות.
שהיה מפורסם בצדקותו
ומעשים הטובים|
“ומתלמידי יותר מכולם"
(יהדות ואקטואליה)
אמש נערך מעמד תפילה מרטיט במיוחד על ציונו של הבעש"ט זי"ע של מאות הורים לחניכי "שיח סוד" אשר יצאו למסע מיוחד לקברות צדיקים באוקראינה.
את המעמד המרגש ליוו חברי מקהלת 'יחד' עם אמן הקלרינט חיליק פרנק, אשר סחפו את הציבור במשך שעה ארוכה עם שירי רגש המיוחסים לבעש"ט ותלמידיו זי"ע • צפו (קליפים)
שלמה רג'ה, ראפר ומפיק מוסיקאלי משחרר סינגל חדש ומאוד מיוחד באווירת חורף אותו הוא מבצע לבד וגם הפיק אותו בעצמו. הסינגל 'עוד כוס קפה במז'יבוז' נוצר בעקבות מסע בין שבוע במקומות הקדושים באוקראינה (סינגלים)