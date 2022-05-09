סוכנות הידיעות 'רויטרס' פרסמה היום תחקיר מקיף על תופעה מדאיגה במיוחד, במסגרתה טייסים אינם מקבלים טיפול נפשי - תרפי או תרופתי - מחשש לאבד את רישיון הטייס שלהם | התופעה הזו כבר גבתה קרבנות - הן בקרב נוסעים וגם בקרב קהילת הטייסים (בעולם)
בימים אלה שאסון רודף אסון והנפש מתקשה להכיל, ארגון בית חם לוקח חלק מרכזי במערכה, כולנו חוששים על נפש ילדינו ועל כן התרגשות רבה אוחזת בקרב קהל שלומי אמוני ישראל עת הם נחשפים למכתב המיוחד שפרסם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בפתח מגבית ימים נוראים של 'בית חם' (חדשות)
בעולם "מודרני" של המאה ה-22 הכל מסומן, להכל ישנה הגדרה ברורה, ומי שטועה בדקדוקה של מילה, מתוקן באופן אוטומטי ע״י עובדי אלילים ששמו להם למטרה להגדיר את הכל לפי מה שהם מגדירים, להסביר את הכל לפי מה שהם מסבירים, ולהגות את המילים בדיוק כמו שצריך להגות אותן. כל השאר נראים בעיניהם כמו אותם "ברברים" שחיו שלא בגבולות יוון העתיקה * דורות של פעם (דעה קדומה)
פרופסור מרק וייזר, מנהל החטיבה הפסיכיאטרית ב"שיבא", אומר בראיון ל"כיכר השבת" כי תלמידי ישיבה שסובלים מבעיות נפשיות חוששים מלקבל טיפול זאת בשל פגיעה בשידוכים: "זה מדאיג מאוד, יש לכך טיפול יעיל ואנשים לא מגיעים בגלל החששות" (חרדים, בריאות)