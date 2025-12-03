בפעם הבאה שתטוסו: האם הטייס שלכם בריא בנפשו? תחקיר מלחיץ

טייסי חברות תעופה מסחריות ברחבי העולם מסתירים במכוון מצבים נפשיים, אפילו ניתנים לטיפול, מחשש שחשיפה עלולה להוביל לקרקוע מיידי, תהליך סקירה רפואי ארוך ויקר, ובסופו של דבר לסיום הקריירה, כך לפי תחקיר מושקע במיוחד שביצעה סוכנות הידיעות 'רויטרס'.

תחושה זו באה לידי ביטוי באמירה קודרת בקהילת הטייסים: "אם אתה לא משקר, אתה לא טס" - "if you don't lye you don't fly".

​בדיקה של רויטרס מצאה כי לפחות 24 טייסים בארצות הברית ומחוצה לה הביעו חשש כבד לדווח על מצבם.

חשש זה נובע מכך שטייסים נדרשים לעמוד בקריטריונים פסיכולוגיים ופיזיים מחמירים של רשות התעופה הפדרלית (FAA). דיווח על דיכאון או חרדה עלול לגרור סקירה נרחבת שיכולה להימשך שנה ואף יותר, גם במקרים קלים.

​ההשלכות של תרבות ההסתרה הן קשות. בריאן וויטקה, טייס דלתא איירליינס בן 41 ואב לשלושה, התחנן על ידי אמו, אנני ורגס, שיפנה לטיפול בדיכאון, אך הוא סירב מחשש לאובדן רישיונו. ביוני 2022 שם וויטקה קץ לחייו בהרי יוטה.

​ורגס, ששיתפה את סיפור בנה, אמרה לרויטרס: "לאנשים אמיתיים יש בעיות אמיתיות... ואסור להעניש אותם על כך שהם מתמודדים איתן." דלתא כינתה את מותו של וויטקה "טרגי וקורע לב" והכירה בכך שיש בקהילת הטייסים "סטיגמה" נגד חיפוש עזרה נפשית.

​התהליך הרגולטורי הנוקשה אינו רק ארוך אלא גם יקר. טרוי מריט, טייס מסחרי אמריקאי, קרקע את עצמו מרצון ב-2022 עקב דיכאון וחרדה. הוא שילם כ-11,000 דולר מכיסו לבדיקות פסיכולוגיות שלא כוסו בביטוח, ונאלץ לחיות על ביטוח נכות במשך 18 חודשים עד שקיבל אישור לחזור לטוס.

​"הימנעות מטיפול בבריאות הנפש פותחת את הדלת לטייסים שנמנעים מלטפל בבריאותם. ושם עלולות להתעורר בעיות בתא הטייס", אמר מריט, שהוסיף: "אני טייס טוב יותר היום משהייתי קודם."

​ההשלכות של ההימנעות מטיפול משפיעות גם על הביטחון הציבורי. אירועים כמו התרסקות מטוס אייר אינדיה ביוני 2025, או ניסיון של טייס אלסקה איירליינס לשבש את פעולת מנועי מטוס ב-2023, לאחר שלקח סמים פסיכדליים ואמר כי הוא חווה התמוטטות עצבים, מחזירים את הנושא למרכז השיח.

​הטייסת אליזבת קארל, שקורקעה במשך שנה וחצי לאחר שדיווחה על נטילת מינון נמוך של תרופה נגד חרדה, סיכמה את הבעיה: "הבדיחה היא שאתה פשוט מתעלם מזה ומעמיד פנים שזה לא קורה כי אנשים חוששים שפרנסתם תילקח."

​רשויות תעופה אחרות כבר פועלות בצורה שונה. לדוגמה, אוסטרליה מאפשרת לטייסים לשמור על רישיון תוך טיפול ומבצעת סקירות בתוך כ-20 יום. בארצות הברית, איגודי טייסים קוראים ל-FAA לאמץ המלצות להאצת תהליך החזרה לטיסה ולהגנה על טייסים החושפים מידע.

​ה-FAA מצידו טוען כי הוא מעדכן את המדיניות שלו והרחיב את רשימת התרופות המאושרות, ודובר מטעמו מסר: "אנו מעודדים טייסים לפנות לעזרה מוקדם אם יש להם מצב בריאותי נפשי, שכן רובם, אם יטופלו, אינם פוסלים טייס מטיסה." בספטמבר האחרון, בית הנבחרים האמריקאי הצביע בעד דרישה מה-FAA ליישם את הרפורמות הללו בתוך שנתיים.