מחקרים חדשים מ-MIT ומאוניברסיטאות מובילות בעולם מציגים דור חדש של התקנים לבישים: קוצב לב חיצוני הפועל באמצעות אולטרסאונד וטכנולוגיה לניטור רציף של עוברים בסיכון - שניהם מבטיחים להפוך טיפולים פולשניים לפתרונות נוחים, מדויקים וזמינים יותר (בריאות)
ענקית התוכנה האמריקנית מיקרוסופט מתכוננת לקראת הצטרפות למרוץ המחשוב הלביש: על פי דיווחים ברשת היא תשיק בחודשים הקרובים צמיד חכם ראשון מתוצרתה, אשר יאפשר ניטור בריאות כמו גם ניהול התראות. טרם ברור באיזו מערכת הפעלה תעשה מיקרוסופט שימוש
מפגש פסגה: אם אי פעם תהיתם כמה התקדמה הטכנולוגיה בעשרים השנים האחרונות, נער בן 16 בלבד אולי יפתור לכם את הסוגיה. הנער הצליח לגרום למערכת ההפעלה Windows 95 של ענקית התכנה מיקרוסופט, שיועדה למחשבים החזקים של שנת 1995, לרוץ על שעון חכם זעיר של סמסונג שמריץ את מערכת ההפעלה החדשנית של גוגל Android Wear (טכנולוגיה)
אחרי ההשקה הגדולה של גוגל בשבוע שעבר שכללה בין היתר הודעה על שיתוף הדוק בין פלטפורמות המחשוב השונות מבית גוגל, כעת הגיעה תורה של חנות האפליקציות ל-Android Wear שהושקה היום יחד עם האפליקציה הראשונה בחנות החדשה (דיגיטל)