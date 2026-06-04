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ניטור רציף של סיכונים

מדבקה במקום ניתוח: פריצת דרך באולטרסאונד משנה את רפואת הלב

מחקרים חדשים מ-MIT ומאוניברסיטאות מובילות בעולם מציגים דור חדש של התקנים לבישים: קוצב לב חיצוני הפועל באמצעות אולטרסאונד וטכנולוגיה לניטור רציף של עוברים בסיכון - שניהם מבטיחים להפוך טיפולים פולשניים לפתרונות נוחים, מדויקים וזמינים יותר (בריאות)

ההתקן הלביש (צילום: MIT)

בעוד עולם הרפואה מתקדם לעבר פתרונות לא פולשניים, שני מחקרים שפורסמו לאחרונה בכתבי העת Nature Biomedical Engineering ו-Nature Biotechnology מציגים פריצות דרך בתחום האולטרסאונד הלביש - עם פוטנציאל לשנות מן היסוד את אופן הטיפול בהפרעות קצב לב וניהול הריונות בסיכון.

הפיתוח הראשון, ממעבדות MIT, מציע חלופה מהפכנית לקוצבי לב מסורתיים: מדבקה זעירה המוצמדת לעור ומסוגלת לווסת את קצב הלב באמצעות גלי אולטרסאונד. הטכנולוגיה נשענת על שיטה בשם "סונוגנטיקה", שבה תאי לב עוברים הנדסה גנטית כך שיגיבו לאותות קוליים. כאשר המדבקה משדרת פולסים אולטרסוניים, נפתחים תעלות יונים בתאים, תהליך שמוביל להפעלת פעימות לב מבוקרות.

בניסויים שנערכו על חולדות עם הפרעות קצב חמורות, הצליחה המערכת להשיב פעילות לב תקינה בתוך זמן קצר. החוקרים חוזים תהליך טיפולי דו-שלבי: הזרקת טיפול גנטי חד-פעמי, ולאחריה שימוש שוטף במדבקה המחוברת ליחידת שליטה חיצונית. אם יבשיל הפיתוח לשימוש קליני, הוא עשוי להחליף מיליוני ניתוחים פולשניים להשתלת קוצבי לב.

במקביל, צוותים מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, סטנפורד ואוקספורד הציגו את UPatch - מדבקת אולטרסאונד רכה וגמישה המיועדת לניטור רציף של עוברים, במיוחד בהריונות בסיכון גבוה. בניגוד לבדיקות אולטרסאונד מסורתיות המתבצעות בנקודות זמן מוגבלות, המדבקה מאפשרת מעקב מתמשך אחר זרימת הדם והתנועות של העובר.

המערכת כוללת אלגוריתמים חכמים המסוגלים לעקוב באופן אוטונומי אחר מיקום העובר וחבל הטבור, גם כאשר הם בתנועה - ללא צורך בהכוונה ידנית של טכנאי. במחקר שכלל 62 הריונות, הצליחה הטכנולוגיה לזהות חריגות דינמיות שלא היו מתגלות בבדיקות שגרתיות. במקרה אחד, זיהוי מוקדם של אותות חריגים הוביל לניתוח קיסרי בשבוע 29 - מהלך שלדברי החוקרים ייתכן שהציל את חיי היילוד.

למרות ההבטחה הגדולה, שתי הטכנולוגיות עדיין נמצאות בשלבי פיתוח מוקדמים. הקוצב הלביש נוסה עד כה רק במודלים של בעלי חיים ותאים מהונדסים, ויידרש אישור רגולטורי מורכב במיוחד בשל מרכיב ההנדסה הגנטית. גם UPatch עדיין תלוי בחיבור חיצוני למחשב ודורש בדיקת אולטרסאונד ראשונית למיקום.

עם זאת, החוקרים כבר פועלים לפיתוח גרסאות אלחוטיות ואינטגרטיביות יותר, שיאפשרו שימוש יומיומי מחוץ למסגרות רפואיות. אם יעמדו האתגרים הטכנולוגיים והרגולטוריים, ייתכן שבעתיד הלא רחוק יהפכו מדבקות חכמות לכלי מרכזי ברפואה - כזה שמחליף ניתוחים, משפר אבחון בזמן אמת, ומקרב את הטיפול הרפואי אל המטופל.

טכנולוגיהרפואהמחשוב לבישאולטרסאונד

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