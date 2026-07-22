הפרלמנט הצרפתי אישר אמש (שלישי) באופן סופי הצעת חוק היסטורית האוסרת על קטינים מתחת לגיל 15 להשתמש ברשתות חברתיות. בכך הופכת צרפת למדינה הראשונה באיחוד האירופי שמחוקקת הגבלה מסוג זה, בצעד שעשוי להשפיע על מדינות נוספות ברחבי היבשת.

ההצבעה באסיפה הלאומית הסתיימה ברוב מוחץ של 279 תומכים מול 81 מתנגדים בלבד. מספר שעות קודם לכן אישר גם הסנאט את החוק ברוב של 243 מול 2 מתנגדים. החקיקה החדשה מהווה מימוש של הבטחה מרכזית של נשיא צרפת עמנואל מקרון, והיא צפויה להיכנס לתוקף כבר בספטמבר הקרוב.

איסור כפול: רשתות חברתיות וסמארטפונים בבתי ספר

החוק החדש כולל שני מרכיבים מרכזיים. הראשון אוסר על קטינים מתחת לגיל 15 לפתוח חשבונות ברשתות חברתיות, כאשר האחריות לאימות הגיל תוטל על החברות המפעילות את הפלטפורמות. השני מרחיב את האיסור הקיים על הכנסת טלפונים ניידים לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, גם לבתי ספר תיכוניים.

על פי הנוסח שאושר, הנהלות בתי הספר התיכוניים יוכלו לקבוע החרגות בתקנון הפנימי שלהן, אך ברירת המחדל תהיה איסור מוחלט. היישום של החוק צפוי להתחיל כבר בשנת הלימודים הקרובה בספטמבר עבור חשבונות חדשים, ובתחילת 2027 עבור חשבונות קיימים.

החוק לא יחול על אנציקלופדיות מקוונות ופלטפורמות חינוכיות, כדי לאפשר המשך שימוש לצרכי לימוד. כמו כן, הוא ידרוש מהפלטפורמות להטמיע מנגנונים טכנולוגיים לאימות גיל, נושא שמעורר מחלוקת בקרב פעילי זכויות אדם החוששים מפגיעה בפרטיות.

"עלינו לפעול ללא דיחוי"

השרה הממונה על הדיגיטל בצרפת, אן לה הנאף, הביעה תמיכה נחרצת בחקיקה. "עלינו לפעול ללא דיחוי כדי להגן על ילדינו מהסכנות של הרשתות החברתיות", מסרה במהלך הדיונים בפרלמנט. גם נשיא סיעת הקואליציה גבריאל אטאל בירך על המהלך והגדיר אותו כחלק ממדיניות רחבה יותר.

הנשיא מקרון עצמו התייחס לנושא בעבר ואמר כי "הוצאנו את הטלפון הנייד מחטיבת הביניים בשנת הלימודים הקודמת ונרחיב זאת לתיכונים בשנת הלימודים הבאה". לאחר אישור החוק, הוא הודה לחברי הפרלמנט ברשתות החברתיות וציין כי "המועצה החוקתית חייבת לפסוק לגבי זה כעת, ואז יגיע הזמן לפעול, כדי להגן על ילדינו ברשת".

מחלוקת סביב אימות הגיל

לא כולם מרוצים מהחקיקה החדשה. חבר הפרלמנט אנטואן לאומן תקף את ההחלטה והזהיר כי "אם החוק לאיסור רשתות חברתיות מתחת לגיל 15 יאושר היום, כולם ייאלצו להציג תעודת זהות או זיהוי פנים כדי להתחבר לרשתות החברתיות". דבריו משקפים את החשש מפגיעה בפרטיות של כלל האזרחים, לא רק הקטינים.

המכשול הבא שעומד בפני החוק הוא המועצה החוקתית של צרפת, שתידרש לבחון האם החקיקה תואמת לחוקה הצרפתית. רק לאחר אישורה ניתן יהיה להתחיל ביישום בפועל.

גל אירופי ועולמי

צרפת אמנם ראשונה באירופה, אך לא בעולם. אוסטרליה אישרה בדצמבר 2025 הגבלה דומה, אך עם גיל מינימום של 16. מספר מדינות באירופה כבר הודיעו על קידום הצעות דומות, כולל בריטניה, שראש הממשלה שלה קיר סטרמר הודיע על כך לפני כחודש.

השאלה המרכזית שעולה כעת היא האם גם ישראל תלך בעקבות צרפת ותאמץ חקיקה דומה. בעולם החרדי, שבו הדיון על השפעת הטכנולוגיה על הדור הצעיר מתנהל זה שנים, הצעד הצרפתי עשוי לעורר עניין רב ולהוות תקדים למדיניות דומה גם בארץ.