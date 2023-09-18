הבנקים הסיניים רשמו בספטמבר את העודף הגבוה ביותר מזה כמעט חמש שנים בעסקאות מט"ח, כשחברות ביבשת מאיצות את שינויי האסטרטגיה הכלכלית על רקע ציפיות להמשך התחזקות היואן | מומחים מדגישים כי גל המרת הדולרים ליואן עשוי להימשך אם המטבע ימשיך להתחזק - ובינתיים קובעת מדיניות הבנק המרכזי את היואן ברמות שיא של השנה (בעולם)
אל תיתן לדברים הקטנים להוציא אותך מהכלים. נמאס לך מכל הפרוצדורה לפני הטיסה הכרוכה ברכישת מט"ח? כל התורים, ההמרות, שערי החליפין, ובכלל להגיע לסניף הבנק ? אתה מרגיש שכבר לא שווה לצאת לחופש בגלל זה? יש לנו פיתרון בשבילך (תיירות, שיווקי)
בחור חרדי החשוד בהשתייכות לכנופיה שנהגה "לעקוץ" חלפני כספים ופורטי צ'קים חרדים נעצר בסוף השבוע. לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד מיוחד של מצלמות אבטחה בעסק להמרת מט"ח בעיר אלעד, אליה הגיע הבחור בתחילת השבוע שעבר, בניסיון לפדות צ'ק גנוב, אך ללא הצלחה. ומה עלה בגורל הצ'ק? (חדשות)
העסקים לפריטת כספים וצ'קים דחויים בקרב המגזר החרדי מתרבים, אך במקביל יש מי שמנצל זאת כדי "לעקוץ" את בעלי העסקים. בסוף השבוע נעצר צעיר חרדי בחשד להשתייכות לכנופיה חרדית שנהגה לעקוץ בעלי עסקים להמרת מט"ח, וגרפה עשרות אלפי דולרים מפריטת צ'קים מזויפים. כך פעלה השיטה (חדשות)
רוב האנליסטים בשוק המט"ח מעריכים כי הדולר האמריקני ירשום בתחילת השנה התחזקות, אך הרבה תלוי בכמה גרועים יהיו שערי החליפין של מטבעות זרים אחרים ■ ציטוטים נבחרים: "יותר מדי מכרו דולרים" ■ "שער הדולר נמוך מאוד, והוא חייב לתקן" ■ "הרע מכל בדולר בהחלט נגמר"
מוישי זוסמן מבני-ברק שהתחזה לסוכן השקעות, ברח ללונדון לאחר שבפגישה עם קבוצת משקיעים שחשדה בו, נאלץ להודות כי כלל לא השקיע את הכסף, אלא השתמש בו לצרכיו. "אני מאדוף החרדי" הוא הודה בפני המשקיעים ההמומים. הנזק: עשרות מיליוני דולרים (כלכלה)