51.8 מיליארד דולר בחודש: הסינים נפרדים מהמטבע האמריקני

חברות סיניות פועלות בקצב שיא להיפטר מדולרים שבידיהן, מתוך אופטימיות הולכת וגוברת לגבי המשך התחזקות היואן. לפי נתוני הרשויות, הבנקים במדינה סייעו ללקוחות להמיר כ-51.8 מיליארד דולר נטו בספטמבר, מדובר בעסקאות הכי גבוהות חודשית מאז דצמבר 2020. בין הלקוחות נמנים יצואנים, יבואנים ומשקיעים בנכסים פיננסיים בחו"ל, כאשר הגידול אוניברסלי במכירות דולרים וגל ההמרות מתפרש כאינדיקציה אופטימית למשק הסיני.

המגמה הזאת מגיעה במקביל להתחזקות היואן, שהגיע בחודש האחרון לרמתו הגבוהה מ-11/2024. הבנק המרכזי הסיני הוסיף לתמוך ביציבות המטבע, וקבע השבוע רמת יואן של 7.0918 לדולר - שיא שנתי. אלו שמנתחים את המהלך סבורים כי היתרה החיובית בעסקאות פורקס משקפת גידול כללי בהעברת כספים לסין ומעלה את רמת הביטחון של השוק במטבע המקומי.

בתוך כך, מדיניות הרשויות המתבטאת באיזון המטבע, עידוד עסקאות בינלאומיות ביואן וצמצום הזרמות יציאה, מעצימה את מגמת האמון. יצואנים מקומיים מוסרים כי ניכרת עלייה בשיעור העסקאות שבוצעו ביואן, והיו שהגיעו ל-10-20% מכלל הייצוא. גם אנליסטים רבים מעריכים כי עם חציית רף נוסף של חוזק ביואן, עשוי להתרחש מהלך המרה בגובה מאות מיליארדי דולרים - ובכך להמשיך לחזק את המטבע מול הדולר.